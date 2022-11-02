Киев : движение судов с украинским зерном возобновится 3 ноября

Движение судов с украинской сельхозпродукцией в рамках зерновой сделки возобновится 3 ноября. Об этом сообщил в твиттере министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по "зерновому коридору" пройдут 8 судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН", — написал он. Кубраков добавил, что 2 ноября также будут проведены проверки судов с зерном в Босфоре.

Постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Абдулла также сообщил, что ожидает, что загруженные суда выйдут в море в четверг, 3 ноября.

Вчера делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Чёрному морю на 2 ноября. Об этом говорится в сообщении СКЦ. В ООН заявили, что прекращение движения судов – это временная мера.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что организация продолжит досмотр судов в рамках зерновой сделки. Он подчеркнул, что, поскольку Россия не прекратила, а лишь приостановила свое участие в сделке, ООН в сотрудничестве с Турцией и Украиной "продолжает реализовывать инициативу". Отмечается, что во вторник было проведено 36 инспекций судов, находящихся в турецких водах.

Позже во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие сухогрузы смогут без проблем продолжить вывоз зерна из украинских портов, несмотря на приостановку участия России в зерновой инициативе. Он также выразил надежду, что сторонам в дальнейшем удастся договориться о выполнении соглашения по зерну в полном объеме.

Ранее 1 ноября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Российская сторона утверждает, что в ходе разговора Путин рассказал президенту Турции о причинах решения приостановить зерновую сделку. По мнению российского президента, зерновой коридор использовался для атаки по Севастополю в аннексированном Крыму, а украинская сельхозпродукция якобы поступает не туда, куда предполагалось по условиям соглашения.

29 октября Россия приостановила свое участие в соглашении о вывозе из Украины зерна через украинские черноморские порты. Это решение было принято в связи с атакой беспилотников на суда в Севастополе. По версии Минобороны, атаке подверглись суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты. В Лондоне эти утверждения отвергли, а в Киеве заявили, что Москва лишь искала повод для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства.