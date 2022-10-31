"Зерновая сделка" без России. Что пытается выторговать Путин

После сообщений об атаке дронов на корабли российского Черноморского флота в Севастопольской бухте Россия в одностороннем порядке заявила о приостановке действия так называемой "зерновой сделки". Заявило об этом почему-то российское министерство обороны. Украина снова, как и в начале войны, казалось бы, лишилась возможности экспортировать продовольствие, используя свои черноморские порты. Но уже в ночь на понедельник поставки агропродукции возобновились – несмотря на позицию России.

После заявления России о приостановке "зерновой сделки" турецкие власти, сделавшие больше, чем кто бы то ни было, для достижения соглашения по украинскому зерну, на всех уровнях пытаются убедить российских коллег не горячиться. Тщетно. Путин трубку не берет, и в обозримом будущем с турецким президентом Реджепом Эрдоганом говорить не планирует.

Российский министр сельского хозяйства обещает поставить беднейшим странам совершенно безвозмездно 500 тысяч тонн российского зерна

США и Евросоюз обвиняют Путина в зерновом шантаже и провоцировании продовольственного кризиса. Международные организации, вроде Красного Креста, выражают надежду на новое соглашение. Российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обещает поставить беднейшим странам совершенно безвозмездно 500 тысяч тонн российского зерна. Он же, ссылаясь на высокий урожай зерна, предлагает полностью заменить украинское зерно российским на мировом рынке.

Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин пишет министру письмо, в котором горячо приветствует инициативу помочь беднейшим странам решить продовольственный кризис. А заодно прилагает список беднейших стран, которые "активно поддерживают нашу страну на международной арене", и стран, где "успешно работают российские инструкторы, помогая местным вооруженным силам бороться с террористами". То есть стран, которые должны получить бесплатное российское зерно в первую очередь.

Одним словом, если бы в субботу, 29 октября 2022 года, в Севастопольской бухте не было никакой атаки дронов, ее следовало бы придумать. Но она была и пришлась как нельзя более кстати. Став поводом для приостановки заключенного 22 июля при участии России, Турции, Украины и ООН соглашения о создании коридора для вывоза украинского зерна и продовольствия по Черному морю.

Все лавры по спасению мира от неминуемой угрозы голода достались Эрдогану

Назвать эту сделку исключительно бескорыстным жестом доброй воли со стороны России сложно. В пакете с этим соглашением Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписал меморандум, в котором обязался сделать все возможное для снятия различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. И он-то как раз свою часть сделки выполнил. И США, и ЕС исключили российские удобрения и сельхозпродукцию из санкционных списков. А американское Управление казначейства по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало генеральную лицензию на проведение операций с этими категориями товаров.

Однако со временем Путин посчитал себя обманутым. Все лавры по спасению мира от неминуемой угрозы голода достались Эрдогану. Украинское зерно стало поступать в европейские порты, там перегружаться на другие суда и уже оттуда идти в беднейшие страны. Причем далеко не всегда в те, что фигурируют в "списке Пригожина". Что до исключения российских продуктов питания и удобрений из санкционных списков, российские власти очень быстро осознали: из-за угрозы дефицита продовольствия и резкого роста цен на продукты питания развитые страны и так сняли бы все сгоряча введенные ограничения.

У Путина появился еще один "рычаг давления" на развитые страны

Впрочем, и так получилось совсем неплохо. Из 20 миллионов тонн зерна, которые украинцы собирались поставить на мировой рынок, благодаря "зерновой сделке" вывезти за время действия соглашения удалось только 9 миллионов. Так что угроза дефицита снова замаячила на горизонте. Обещанные российским Минсельхозом полмиллиона тонн никоим образом на общую картину повлиять не могут. А значит, у Путина появился еще один "рычаг давления" на развитые страны. И появился по двум причинам.

Во-первых, с энергетическим шантажом в последнее время дела обстоят из рук вон плохо. Европейцы так увлеклись поиском альтернативных поставщиков газа, что даже несколько перестарались. В результате, несмотря на кратное снижение доли "Газпрома" на европейском энергетическом рынке, подземные хранилища в Европе переполнились. Цены на газ с августовских пиков упали в три с лишним раза, причем в какой-то момент на спотовом рынке фиксировались и отрицательные значения.

Путину нужен хоть какой-то повод для начала переговоров. Причем, совсем не с Эрдоганом

Даже на выведение из строя "Северных потоков" рынок особенно не отреагировал, что уже совсем ни в какие ворота не лезет. Так что сейчас российские пророчества "энергетического апокалипсиса" звучат все менее убедительно. Между тем, Путину нужен хоть какой-то повод для начала переговоров. Причем, совсем не с Эрдоганом. Не случайно сразу после объявления о выходе России из "зерновой сделки" глава МИДа Сергей Лавров (так, на всякий случай) напомнил, что Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пустился в туманные рассуждения о том, на какой основе могли бы вестись переговоры между его шефом и президентом США Джо Байденом. Да и повод для встречи очень кстати вырисовывается. 15-16 ноября на Бали соберется саммит "большой двадцатки", и власти Индонезии уже пообещали устроить встречу Путина и Байдена – если первый все-таки прилетит, а второй согласится.

Во-вторых, даже если с шантажом ничего не выгорит, устранить конкурента на зерновом рынке, а заодно и попытаться взвинтить цены на продовольствие, было бы совсем не лишним. Если взять на вооружение логику российских конспирологов и начать задаваться вопросом "кому вообще была выгодна эта война и ради чего она ведется", можно прийти к лежащему на поверхности выводу. Россия затеяла передел мирового зернового рынка.

Мировой энергетический кризис никак не желает развиваться в соответствии с заранее написанными сценариями

Ведь по факту именно это сейчас и происходит. Изрядная часть украинского зерна и до аннексии четырех украинских областей была захвачена на оккупированных территориях, а после и вовсе превратилась в "российское" зерно. Статус крупнейшего поставщика зерна на мировой рынок только укрепился. Одна проблема: начать войну оказалось гораздо проще, чем ее закончить. Кроме того, война оказалась делом дорогостоящим, а из-за санкций с доходами возникли серьезные проблемы. Мировой энергетический кризис никак не желает развиваться в соответствии с заранее написанными сценариями. Так что пришло время вместе с нефтью и газом использовать зерно.

Проблема в том, что с начала войны весь кремлевский "креатив" приводит совсем не к тем результатам, на которые изначально делалась ставка, а к ровно противоположным. Чем сильнее надежда на то, что "вот сейчас-то они точно испугаются и пойдут на переговоры", тем меньше дипломатических возможностей у России остается. И если в первые месяцы войны еще можно было услышать рассуждения о том, что нужно дать возможность России не проиграть, а Путину – сохранить лицо, сейчас в развитых странах довольно четко артикулируется единственный возможный исход войны – победа Украины. Так что "ассиметричный ответ" Запада на зерновой шантаж может вылиться в еще более активную поддержку Украины. Прежде всего, военную.

Но история выхода России из "зерновой сделки" получила довольно любопытное продолжение. Путина усадили в лужу. Причем не кто-нибудь, а почти что друг – турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Российской стороне послали уведомление, не слишком интересуясь, дошло ли оно до адресата

В ночь на 31 октября шесть судов с украинским зерном и другими продовольственными товарами как ни в чем не бывало покинули украинские порты и направились кто куда: в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет, Турцию. Несмотря на заявленный выход России из "зерновой сделки", Совместный координационный центр, в котором остались представители Украины, Турции и ООН, продолжил работу. И на понедельник 31 октября они согласовали маршруты и график движения 14 судов. 12 из них покинут украинские порты, 4 – вернутся в них.

А российской стороне послали уведомление, не слишком интересуясь, дошло ли оно до адресата. В результате получилось очень неприятно. Давно никто так изящно не посылал Путина вслед за "русским военным кораблем". Проглотить такое после громкого шума, поднятого российскими СМИ вокруг приостановки участия в "зерновой сделке" невозможно.

Тогда уже будет иметь место прямой конфликт с НАТО

А как реагировать – непонятно. Топить мирные зерновозы, которые под эгидой ООН спасают мир от угрозы голода? Получится совсем некрасиво. Все прогрессивное человечество может увидеть истинное лицо борцов с однополярным миром. Да и с Эрдоганом можно окончательно испортить отношения. Более того, турецкий президент может и что-нибудь российское потопить или сбить в ответ – ему не впервой. И тогда уже будет иметь место прямой конфликт с НАТО. Причем Россия в нем будет выглядеть далеко не лучшим образом.