Под боком у опасного соседа. Константин Хахалин – о Тайване и Украине

Подобно Украине, независимый Тайвань также вынужден жить в тени большого и грозного соседа, власти которого принципиально не считают его состоявшимся государством, полагая остров не только своей сферой влияния, но и неотделимой собственной частью. Более того, в Пекине заявляют о возможности насильственного возвращения острова в лоно матери-родины. Вероятно, ровно так, как сейчас это пытается сделать "Русский мир" с независимой Украиной.

Именно поэтому на Тайване с большим вниманием и искренним сочувствием к Украине следят за тем, что происходит сегодня на другом конце света. Если ранее в Тайбэе про Киев знали, пожалуй, только специалисты, то теперь Украиной интересуются практически все, от обычных граждан до президента страны. Уже на второй день российской агрессии символ Тайваня – небоскрёб "101" – подсветили в цветах украинского флага. О поддержке со стороны Тайваня воюющего украинского народа заявлено на всех уровнях. Президент страны Цай Инвэнь сразу после создания благотворительного фонда помощи Украине распорядилась перечислить на его счёт свою месячную зарплату, её примеру последовали вице-президент и премьер-министр Тайваня. Кампания всесторонней помощи Украине проходит под лозунгом "Тайвань может помочь". Тайваньские бизнес-проекты в России свёрнуты или значительно сокращены, поставки продукции (прежде всего комплектующих для IT-сферы) остановлены. Самое знаковое в этом отношении – прекращение сотрудничества с Россией компании TSMC, крупнейшего в мире производителя микрочипов.

Тайвань вполне логично примеряет происходящее в Украине на себя

Такая реакция Тайваня на происходящее в Украине в первую очередь объясняется выбором обеих стран в пользу принципов свободы. Цай Инвэнь по этому поводу заявила: "Будучи демократическим государством, Тайвань не может оставаться в стороне". Однако имеются и другие сближающие Украину и Тайвань серьёзные обстоятельства. Тайвань вполне логично примеряет происходящее в Украине на себя. Внеди в Пекине считают Тайвань только частью великого и единого Китая, по историческому недоразумению оказавшейся от него отделённой. У руководства большого соседа "есть мнение" о необходимости такое историческое недоразумение устранить. При этом данные о мнениях самих граждан Тайваня в Пекине просто игнорируются. А жители "мятежного" острова размышляют о себе так: более 60% считают себя не китайцами, а исключительно тайваньцами, и этот процент растёт и будет расти в силу естественного прихода новых поколений, которым совсем не свойственна ностальгия о большой китайской родине. Точно так же как молодому поколению украинцев не свойственна грусть о советском отечестве и тем более о "Русском мире". По данным электронного опроса "Моя Формоза" (старое, колониальное название острова), 76% жителей страны полагают нынешний её статус достаточным для того, чтобы считать Тайвань независимым.

На Тайване прекрасно отдают себе отчёт о реалиях жизни под боком у опасного соседа и делают логичный вывод: украинцы, защищая свою родину, в том числе утверждают право тайваньцев быть тайваньцами. Весьма определённо по этому поводу высказался вице-президент Тайваня Лай Циндэ: "Ход событий в Украине показывает, что Си Цзиньпин, вероятно, не захочет быть следующим Путиным".

Важно и другое. Время столь почитаемой некоторыми классической геополитики образца XIX века ушло в прошлое. Наперекор принципам этой геополитики разделённые географией Украина и Тайвань оказались ныне крепко связаны своим категорическим неприятием концепции разделения мира на сферы влияния, на ранжирование стран и народов на "право имеющих" и "обречённо дрожащих". В новой действительности остаётся только одно разделение: на мир свободы и развития и мир несвободы и деградации.

Константин Хахалин – кандидат исторических наук, специалист по Китаю и Центральной Азии, живёт в Тайбэе



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