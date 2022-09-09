Киев намерен добиваться от Москвы компенсации ущерба в $300 млрд

Украина намерена добиваться выплаты Россией репараций в размере 300 миллиардов долларов, заявил украинский министр юстиции.

В опубликованном в пятницу комментарии германской медиагруппе Funke Денис Малюська сказал, что Киев выступает за принятие Генассамблеей ООН резолюции по установлению международного компенсационного механизма.

Тогда как размер ущерба инфраструктуре Украины в результате российского военного вторжения оценивается в значительно большую сумму, 300 миллиардов долларов – это все активы российского национального банка в странах "Группы семи", которых были "заморожены" в рамках санкций после начала войны, пишет DPA.

Помимо доступа к средствам Банка России Украина, по словам главы Минюста, заинтересована в доступе к зарубежным счетам российских госпредприятий, а также к конфискованной собственности российских олигархов.

Украина уже требовала компенсации от России из-за вторжения на свою территорию. В июне украинский Минюст подал иск в Европейский суд по правам человека, потребовав полного вывода войск и присуждения денежной компенсации пострадавшим в результате агрессии. На первом этапе вторжения ущерб от войны оценивался в 80 миллиардов долларов, отмечает "Медуза".