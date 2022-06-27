Владелец "Азовстали" подал иск в ЕСПЧ против России

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека, сообщает пресс-служба компании SCM.

Бизнесмен просит ЕСПЧ привлечь Россию к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародерство и вывоз из Украины экспортных товаров. В дополнение к иску Ахметов просит суд принять срочные обеспечительные меры, которые не допустят дальнейшей блокады украинских портов, мародерства, вывоза зерна из Украины, а также стали, изготовленной предприятиями SCM. За нарушение прав собственности Ахметов требует от России возмещения ущерба.

Интересы бизнесмена представляет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца – вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною – при помощи лучших украинских и американских юристов – подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которого – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов, – заявил Ринат Ахметов. – Грабеж украинских экспортных товаров – в том числе зерна и стали – уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества людей, которые умирают от голода. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее".

Ахметов также призвал других пострадавших от российской агрессии бизнесменов обращаться в суд.