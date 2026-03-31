Киев направил в Минюст Израиля запрос о выдаче Тимура Миндича

Офис генпрокурора Украины передал в Минюст Израиля запрос о выдаче Киеву бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики. О направлении запроса ведомство сообщило во вторник.

Об экстрадиции Миндича ходатайствовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), передавшее запрос в офис генпрокурора две недели назад.

Главный следователь по делу Александр Абакумов отметил в интервью украинскому ютуб-каналу "Есть вопросы", что Израиль - очень сложная страна для выдачи. Но у Украины уже есть успешный опыт экстрадиции оттуда подозреваемых, приводит слова Абакумова Настоящее время.

У Тимура Миндича помимо украинского есть израильское гражданство. В конце декабря 2025 года издание "Украинская правда" сообщало, что его журналистам удалось заснять бизнесмена в одном из пригородов Тель-Авива. Тогда в разговоре Миндич отмечал, что не намерен возвращаться из Израиля в Украину и давать показания. А обвинения против себя назвал "манипуляциями".

10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении преступной группы в рамках расследования масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме" - операторе украинских АЭС. Расследованием НАБУ затрагивает высшее политическое руководство Украины.

По данным следователей, участники преступной схемы требовали у поставщиков и подрядчиков "Энергоатома" 10-15% откатов от суммы заключенных с ними контрактов, а иначе грозились заблокировать платежи за уже предоставленные услуги/товары или отобрать статус поставщика.

Организаторами коррупционной схемы следователи считают бизнесмена Тимура Миндича, партнёра президента Украины Владимира Зеленского по проекту "Квартал 95", и финансиста Александра Цукермана. Но в коррупции были замешаны и другие высокопоставленные украинские чиновники, в том числе в ранге министров, утверждает следствие. Обвиняемыми проходят 8 человек.

Миндич, как сообщали СМИ, покинул Украину 10 ноября - за несколько часов до обысков НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).