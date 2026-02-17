Экс-министр энергетики Украины арестован по делу о хищениях

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал во вторник для бывшего министра энергетики Германа Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен (это примерно 4,6 миллиона долларов), сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Также суд обязал Галущенко воздержаться от общения с другими обвиняемыми по громкому делу о хищениях в сфере энергетики – Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом, Игорем Миронюком и Дмитрием Басовым.

Специализированная антикоррупционная прокуратура предлагала в виде альтернативы аресту залог в размере 425 миллионов гривен (около 9,8 миллионов долларов). Галущенко ответил, что таких денег ни у него, ни у его окружения нет. Экс-министр просил о залоге не более 30 миллионов гривен.

15 февраля Галущенко задержали на границе при попытке выехать из Украины. Его подозревают в хищении 112 миллионов долларов, отмывании денег и коррупции в рамках операции "Мидас" - расследованием НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) о коррупции в сфере энергетики, которое затрагивает высшее политическое руководство Украины, отмечает Настоящее время.

Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, затем должность министра юстиции – с 17 июля по 19 ноября 2025 года. В ноябре 2025 года он был отправлен в отставку после того, как НАБУ заявило о масштабной операции в "Энергоатоме" Украины и разоблачении коррупционной схемы, которая применялась в компании.

По данным следователей, участники схемы требовали у поставщиков и подрядчиков "Энергоатома" 10-15% откатов от суммы заключенных с ними контрактов, а иначе грозились заблокировать платежи за уже предоставленные услуги/товары или отобрать статус поставщика.

Минэнерго Украины после ухода оттуда Галущенко возглавила Светлана Гринчук. В ноябре Верховная рада также отправила её в отставку в связи с коррупционным скандалом вокруг "Энергоатома" - оператора украинских АЭС - и бизнесмена Тимура Миндича. В рамках этого дела бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова арестовали на два месяца, бывшего министра обороны Рустема Умерова допросили, а у бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака провели обыск. Вскоре после этого Ермак подал в отставку.