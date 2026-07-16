Киев отверг причастность к гибели инженера Запорожской АЭС

Украинские власти отвергли обвинения в причастности к гибели главного инженера подконтрольной России Запорожской АЭС Александра Яковлева. С заявлением в четверг выступил украинский МИД.

"Никаких независимых подтверждений российской версии или доказательств причастности Украины представлено не было, а информация российских оккупационных структур не может считаться достоверной", - говорится в заявлении. В тексте отмечается, что "первопричиной всех угроз вокруг Запорожской АЭС остается её незаконный захват, милитаризация и использование Российской Федерацией в военных целях".

О гибели Яковлева ранее сообщила пресс-служба "Росатома" со ссылкой на информацию главы корпорации Алексея Лихачёва. Российская сторона утверждает, что инженер погиб днём 15 июля в результате удара беспилотника ВСУ. В сообщении "Росатома" говорилось, что "дрон ВСУ нанёс удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Тойота «Камри» на границе промышленной площадки станции и г. Энергодар". Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель.

Запорожская АЭС была оккупирована российскими войсками в марте 2022 года и с тех пор находится под контролем России. Александр Яковлев, как следует из сообщений украинских СМИ, работал на станции ещё до её оккупации, занимал должность заместителя директора по эксплуатации. Данных о том, когда он стал главным инженером станции, нет.