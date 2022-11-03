Киев: российские военные строят неизвестный объект на захваченной ЗАЭС

Российские военные строят неизвестное сооружение на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

По данным ведомства, стройку развернули на площадке хранилища отработанного ядерного топлива, которое является одной из семи ядерных установок АЭС. Такие действия являются нарушением норм ядерной и радиационной безопасности, говорится в сообщении.

При этом сотрудников станции не допускают к месту проведения работ. Кроме того, по данным ведомства, у украинских сотрудников станции планируют аннулировать пропуска. В данный момент доступ к станции имеют только работники оперативной смены. Инженерно-технических работников ЗАЭС на рабочие места не допускают, утверждает украинская разведка.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил сегодня, что российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Подробностей он не привёл.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил о подготовке взрыва в ночь на 3 ноября, который, по его словам, должен был совершить один из сотрудников станции. Рогов утверждает, что целью атаки была тепловая магистраль, а взрывчатка была заложена украинскими военным ещё в феврале-марте.

Россия захватила Запорожскую атомную электростанцию 4 марта. С тех пор ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняли друг друга.

Вчера в результате очередного обстрела были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Станция перешла в режим полного обесточивания. В данный момент на ЗАЭС работают девять дизель-генераторов, говорится в сообщении украинской компании "Энергоатом".

Россию также обвиняли в размещении военной техники на территории станции. В сентябре эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчёт по итогам посещения ЗАЭС. Они призвали создать "защитную зону" вокруг станции и прекратить обстрелы из-за угрозы "ядерного инцидента".

Идею по демилитаризации зоны вокруг станции разделяют Украина, представители Евросоюза и США. Россия выступает против этого предложения, поскольку "это сделает электростанцию ещё более уязвимой", утверждали в российском МИДе.