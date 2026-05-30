Киев ввел новые санкции против России с учетом 20-го пакета ЕС

Украина ввела новые санкции против России в рамках синхронизации ограничительных мер с 20-м пакетом ЕС. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Офиса украинского президента.

В ведомстве отметили, что президент Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по синхронизации санкций. Они охватывают 120 физических лиц и организаций, часть которых уже находилась под украинскими ограничениями.

Новые меры, как отмечается, затронули ещё 16 граждан России и 31 компанию из России, Беларуси, ОАЭ, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и временно оккупированной территории Украины.

Среди физических лиц в "черный список" попали руководители российских стратегических предприятий, бюджетных учреждений, подразделений российской армии и субъекты, служащие России на временно оккупированных территориях, пишет Украинская служба Радио Свобода.

Среди прочего говорится о санкциях против прокурора Людмилы Баландиной, судьи Дмитрия Гордеева и телеведущей программы "Вести" на канале "Россия-1" Марии Ситтель. Киев обвиняет их в причастности к политически мотивированным решениям и распространению дезинформации.

Из юридических лиц под санкции попали предприятия российского ВПК, производители РЭБ, программного обеспечения и компонентов для дронов, а также компании по добыче нефти, газа и золота. В частности, ограничения применены к российскому производителю аэрокосмической продукции и компонентам для дронов "Атлант Аэро" и к российскому производителю систем связи и компонентам для БПЛА и ракет "Ирз-Связь".

Помимо этого введены санкции в отношении компаний из ОАЭ, которые, по заявлению украинской стороны, продают станки и оборудование для лабораторий, химическую продукцию и запасные части для коммерческих самолетов, а также в отношении белорусского экспортера нефти.

Также санкционные ограничения применены к 19 гражданам Ирана, 7 гражданам Судана и 11 иранским компаниям, работающим, как утверждается, в рамках иранских программ по производству баллистических ракет и дронов.

Ранее на этой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз начал подготовку 21-го пакета санкций против России. Его содержание пока не раскрывается, пишет РБК. Издание приводит слова фон дер Ляйен о том, что экономические последствия войны, как отмечают в Брюсселе, всё заметнее сказываются на жизни россиян.