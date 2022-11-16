Киев: завербованный ЧВК заключённый сам согласился на обмен

Бывший заключенный, боец "ЧВК Вагнера" Евгений Нужин, ролик с предполагаемым убийством которого появился в сети, был возвращён в Россию из Украины в рамках обмена пленными. Об этом в эфире "Дождя" сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, россиянин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными. В соответствии со всеми юридическими правилами, как утверждает Подоляк, Нужин подписал добровольное согласие на обмен.

Заключенный Евгений Нужин отбывал наказание в Рязанской области и был завербован "ЧВК Вагнера" для участия в войне в Украине. В сентябре он сдался в плен. В интервью украинским СМИ Нужин заявил, что изначально планировал сдаться, чтобы затем воевать на стороне Украины. Ранее власти Украины обещали не выдавать обратно тех россиян, кто добровольно сдаётся в плен и заявляет о желании воевать на стороне ВСУ.

12 ноября в телеграм-каналах, связанных с "ЧВК Вагнера", было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключённого, завербованного ЧВК для участия в войне в Украине, насмерть забивают кувалдой.

Официального подтверждения того, что Нужин мёртв, не было. Подлинность видео также не установлена. Правоохранительные органы России начали проверку ролика.

Сам Нужин перед тем, как его, возможно, убили, рассказал, что его похитили неизвестные, когда он шёл по улице в Киеве.

Один из создателей и спонсоров "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя видео, сначала заявил, что Нужин "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми" и "собаке – собачья смерть“. Однако затем попросил Генпрокуратуру проверить версию о причастности к похищению и убийству Нужина спецслужбы США.