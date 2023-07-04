"Кинопоиск" оштрафовали на 1 миллион рублей по статье об "ЛГБТ-пропаганде"

Замоскворецкий суд Москвы во вторник оштрафовал на 1 миллион рублей сервис "Кинопоиск" по статье о "пропаганде ЛГБТ" среди несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

Протоколы составили из-за того, что сервис не разместил маркировку "18+" на фильмах "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы".

В "Кинопоиске" пояснили, что фильмы на сервисе можно смотреть только по подписке, которая доступна с 18 лет. Кроме того, возрастную маркировку устанавливают владелец лицензии и Министерство культуры.

Ранее по этой же статье оштрафовали ряд других российских сервисов и компаний.