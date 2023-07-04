"Кинопоиск" оштрафовали на 1 миллион рублей по статье об "ЛГБТ-пропаганде"

Замоскворецкий суд Москвы во вторник оштрафовал на 1 миллион рублей сервис "Кинопоиск" по статье о "пропаганде ЛГБТ" среди несовершеннолетних, сообщает ТАСС.
Протоколы составили из-за того, что сервис не разместил маркировку "18+" на фильмах "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы".
В "Кинопоиске" пояснили, что фильмы на сервисе можно смотреть только по подписке, которая доступна с 18 лет. Кроме того, возрастную маркировку устанавливают владелец лицензии и Министерство культуры.
Ранее по этой же статье оштрафовали ряд других российских сервисов и компаний.
- С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. По закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, за это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для организаций.
- После этого Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации более 200 сайтов, многие книжные магазины сняли с продажи продукцию, в которой можно найти упоминание нетрадиционных сексуальных отношений.
- Закон был резко раскритикован правозащитными и ЛГБТ+ организациями, отметившими, что он усиливает стигматизацию и дискриминирует ЛГБТ+ сообщество.
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