Кипр запустил процедуру лишения гражданства четверых миллиардеров из России и 17 членов их семей. Об этом пишет газета "Филелефтерос" со ссылкой на решение правительства республики. Причиной стало попадание бизнесменов в санкционные списки Евросоюза из-за войны с Украиной.

По данным газеты, гражданства будут лишены Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичёв. До начала войны с Украиной российская версия журнала Forbes оценивала их состояния в 2,5, 2,9, 2,4 и 7,8 миллиарда долларов соответственно, всего — в 15,6 миллиарда. Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что правительство разрешило лишить гражданство четырёх россиян, но их имена не сообщались.

По данным агентства Reuters, по программе золотого паспорта гражданство Кипра получили 6779 иностранцев, из которых 2886 были россиянами. Сейчас власти Кипра проверяют около 1100 человек, получивших гражданство страны в обмен на инвестиции, на предмет нарушений, связанных с войной в Украине, пишет "Филелефтерос".

Ранее лишить получивших гражданство россиян из санкционного списка призвал Евросоюз. Сама программа золотых паспортов была закрыта из-за многочисленных нарушений и выдачи документов Евросоюза людям, подозреваемым в коррупции и других преступлениях.