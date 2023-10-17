Подарок Путина автопрому КНР. Почему россияне выбирают китайское

Владимир Путин прилетел в Пекин, где в среду, 18 октября, начнётся международный экономический форум "Один пояс – один путь". В программе у него встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, переговоры с президентами Монголии, Лаоса и Вьетнама, а также с главами правительств Венгрии, Таиланда и Пакистана.

Перед этой поездкой Путин решил дать большое интервью Медиакорпорации Китая. И там, рассуждая о плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве, зачем-то стал нахваливать китайские автомобили:

Качество китайских автомобилей улучшается

"Смотрите, буквально вчера я говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. И совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому – качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей", – заявил Путин.

Действительно, российские потребители ориентируются на продукцию китайских производителей, и статистика это блестяще подтверждает. По данным Федеральной таможенной службы, за первые 9 месяцев 2023 года импорт китайских автомобилей вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в пять раз и превысил 400 тысяч штук.

Продажи "китайцев" подскочили в 3–4 раза

Российский авторынок на подъеме. С января по сентябрь, по разным оценкам, продано от 630 до 717 тысяч машин. Рост по сравнению с 2022 годом – от 26 до 51 процента. И значительная часть из этих проданных автомобилей действительно китайские. В первой десятке продаваемых брендов на три российских (АвтоВАЗ, ГАЗ и УАЗ) приходится шесть китайских.

Замыкает список южнокорейская KIA, которая, очевидно, распродавала запасы собранных в России до введения санкций автомобилей. Продажи KIA упали на 83 процента и вскоре сократятся до нуля. Зато продажи "китайцев" подскочили в 3-4 раза. И совокупная доля российского рынка только у китайских компаний из первой десятки приближается к 50 процентам. И это при том, что в последний довоенный сопоставимый период – по результатам первых трех кварталов 2021 года – ни один китайский производитель даже не попал в российскую десятку.

Вопрос лишь в том, действительно ли россияне выбирают китайские машины только потому, что по соотношению цена – качество им нет равных.

По данным все той же российской таможенной службы, 97 процентов ввезенных в страну новых автомобилей – это автомобили китайских марок. К началу 2023 года из 60 представленных до войны в России брендов официально продолжили работать на местном рынке всего 14 – три российских, остальные китайские. Так что выбор россиян обусловлен не столько удовольствием, которое они получают от вождения китайских автомобилей, сколько отсутствием альтернативы.

Миф о том, что по соотношению цена – качество китайским автомобилям нет равных, легко развеять, взглянув на то, каким маркам автомобилей отдают предпочтение в Китае. В первой десятке четыре китайских бренда, три японских, два немецких и один американский.

За такие деньги большинство россиян покупать автомобили не привыкли

На первом месте – компания BYD, которая специализируется на производстве электрокаров и гибридных автомобилей. Ее лидерство во многом обусловлено масштабной программой китайских властей, призванной стимулировать продажи экологически чистого транспорта. В России BYD представлена, но в десятку не входит. И это понятно: самая дешевая базовая модель стоит от 6,3 миллиона рублей. За такие деньги большинство россиян покупать автомобили не привыкли, даже чрезвычайно качественные китайские автомобили.

Так или иначе, но развязанная Путиным война и последовавшие международные санкции преподнесли китайской автомобильной промышленности чрезвычайно щедрый подарок – российский авторынок, на котором просто не с кем конкурировать. Причем рынок, еще до конца не освоенный. Если сравнить нынешние цифры с предвоенными, легко представить богатые перспективы.

Так, за первые 9 месяцев 2023 года, даже по самым оптимистичным оценкам, в России было продано 717 тысяч автомобилей, а за тот же период 2021-го – 1,26 миллиона. Разница в полмиллиона практически целиком достанется китайским брендам. Просто потому, что АвтоВАЗ не в состоянии проглотить такой жирный кусок: нет ни оборудования, ни комплектующих, ни достаточного количества работников.

У быстрой экспансии китайских автопроизводителей на опустевший российский рынок может быть одно чрезвычайно неприятное последствие для российских автолюбителей, которое в полной мере проявится через год-два. Проданный автомобиль необходимо обслуживать и ремонтировать.

Качественные китайские автомобили вполне могут оказаться "одноразовыми"

А развитие фирменных сервисных центров, которые необходимо бесперебойно обеспечивать запчастями и расходными материалами, – дело небыстрое. Не исключено, что и в Москве с ремонтом и обслуживанием, когда подойдет срок, возникнут проблемы, а про другие города и говорить нечего. Так что качественные китайские автомобили вполне могут оказаться "одноразовыми".