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Подарок Путина автопрому КНР. Почему россияне выбирают китайское

Новые автомобили на одном из китайских автозаводов

Владимир Путин прилетел в Пекин, где в среду, 18 октября, начнётся международный экономический форум "Один пояс – один путь". В программе у него встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, переговоры с президентами Монголии, Лаоса и Вьетнама, а также с главами правительств Венгрии, Таиланда и Пакистана.

Перед этой поездкой Путин решил дать большое интервью Медиакорпорации Китая. И там, рассуждая о плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве, зачем-то стал нахваливать китайские автомобили:

Качество китайских автомобилей улучшается

"Смотрите, буквально вчера я говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. И совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому – качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей", – заявил Путин.

Владимир Путин в Пекине. 17 октября 2023 года
Владимир Путин в Пекине. 17 октября 2023 года

Действительно, российские потребители ориентируются на продукцию китайских производителей, и статистика это блестяще подтверждает. По данным Федеральной таможенной службы, за первые 9 месяцев 2023 года импорт китайских автомобилей вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в пять раз и превысил 400 тысяч штук.

Продажи "китайцев" подскочили в 3–4 раза

Российский авторынок на подъеме. С января по сентябрь, по разным оценкам, продано от 630 до 717 тысяч машин. Рост по сравнению с 2022 годом – от 26 до 51 процента. И значительная часть из этих проданных автомобилей действительно китайские. В первой десятке продаваемых брендов на три российских (АвтоВАЗ, ГАЗ и УАЗ) приходится шесть китайских.

Замыкает список южнокорейская KIA, которая, очевидно, распродавала запасы собранных в России до введения санкций автомобилей. Продажи KIA упали на 83 процента и вскоре сократятся до нуля. Зато продажи "китайцев" подскочили в 3-4 раза. И совокупная доля российского рынка только у китайских компаний из первой десятки приближается к 50 процентам. И это при том, что в последний довоенный сопоставимый период – по результатам первых трех кварталов 2021 года – ни один китайский производитель даже не попал в российскую десятку.

Вопрос лишь в том, действительно ли россияне выбирают китайские машины только потому, что по соотношению цена – качество им нет равных.

По данным все той же российской таможенной службы, 97 процентов ввезенных в страну новых автомобилей – это автомобили китайских марок. К началу 2023 года из 60 представленных до войны в России брендов официально продолжили работать на местном рынке всего 14 – три российских, остальные китайские. Так что выбор россиян обусловлен не столько удовольствием, которое они получают от вождения китайских автомобилей, сколько отсутствием альтернативы.

Миф о том, что по соотношению цена – качество китайским автомобилям нет равных, легко развеять, взглянув на то, каким маркам автомобилей отдают предпочтение в Китае. В первой десятке четыре китайских бренда, три японских, два немецких и один американский.

За такие деньги большинство россиян покупать автомобили не привыкли

На первом месте – компания BYD, которая специализируется на производстве электрокаров и гибридных автомобилей. Ее лидерство во многом обусловлено масштабной программой китайских властей, призванной стимулировать продажи экологически чистого транспорта. В России BYD представлена, но в десятку не входит. И это понятно: самая дешевая базовая модель стоит от 6,3 миллиона рублей. За такие деньги большинство россиян покупать автомобили не привыкли, даже чрезвычайно качественные китайские автомобили.

Презентация одной из моделей электромобилей BYD на выставке в Шанхае. 2019 год
Презентация одной из моделей электромобилей BYD на выставке в Шанхае. 2019 год

Так или иначе, но развязанная Путиным война и последовавшие международные санкции преподнесли китайской автомобильной промышленности чрезвычайно щедрый подарок – российский авторынок, на котором просто не с кем конкурировать. Причем рынок, еще до конца не освоенный. Если сравнить нынешние цифры с предвоенными, легко представить богатые перспективы.

Так, за первые 9 месяцев 2023 года, даже по самым оптимистичным оценкам, в России было продано 717 тысяч автомобилей, а за тот же период 2021-го – 1,26 миллиона. Разница в полмиллиона практически целиком достанется китайским брендам. Просто потому, что АвтоВАЗ не в состоянии проглотить такой жирный кусок: нет ни оборудования, ни комплектующих, ни достаточного количества работников.

"Москвич 3", который сейчас выпускает одноименный российский автозавод, также, по сути, является китайским. Это лицензионная копия автомобиля Sehol X4 китайской компании JAC
"Москвич 3", который сейчас выпускает одноименный российский автозавод, также, по сути, является китайским. Это лицензионная копия автомобиля Sehol X4 китайской компании JAC

У быстрой экспансии китайских автопроизводителей на опустевший российский рынок может быть одно чрезвычайно неприятное последствие для российских автолюбителей, которое в полной мере проявится через год-два. Проданный автомобиль необходимо обслуживать и ремонтировать.

Качественные китайские автомобили вполне могут оказаться "одноразовыми"

А развитие фирменных сервисных центров, которые необходимо бесперебойно обеспечивать запчастями и расходными материалами, – дело небыстрое. Не исключено, что и в Москве с ремонтом и обслуживанием, когда подойдет срок, возникнут проблемы, а про другие города и говорить нечего. Так что качественные китайские автомобили вполне могут оказаться "одноразовыми".

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