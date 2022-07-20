Китай стремится помешать ООН опубликовать доклад по Синьцзяну

Китай просит Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет не публиковать доклад о нарушениях прав человека в китайском районе Синьцзян. Об этом говорится в письме, составленном китайской стороной. С документом ознакомилось агентство Reuters.

Правозащитные организации обвиняют Пекин в нарушении прав мусульман-уйгуров, проживающих в Синьцзяне. В частности, по данным правозащитников, китайские власти безосновательно задерживают уйгуров и помещают их в тюрьмы и трудовые лагеря. Китай последовательно отвергает обвинения.

Группа экспертов по правам человека готовила доклад о положении уйгурского меньшинства в Китае более трёх лет. Бачелет обещала опубликовать его до своего ухода в конце августа 2022 года.

В письме, написанном китайскими дипломатами, выражается "серьёзная озабоченность" докладом по Синьцзяну. "Мы настоятельно призываем госпожу Верховного комиссара не публиковать такую оценку", – говорится в документе.

Китай распространил письмо среди дипломатов других стран и попросил их подписать его. Три дипломата подтвердили, что получили этот документ. Представитель дипмиссии Китая в ООН не сказал, отправляли ли они письмо, и не ответил на вопросы о его содержании. Однако он отметил, что недавно почти сто стран поддержали Китай по Синьцзяну и "выступили против вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом прав человека" – в том числе в "совместном письме".

По мнению двух дипломатов, иногда странам трудно отказать Китаю в поддержке из-за тесных экономических связей с ним. Агентству Reuters не удалось выяснить, сколько подписей собрало письмо.

Также неизвестно, получила ли письмо Китая сама Мишель Бачелет. Комиссар посетила Синьцзян в мае 2022 года. На пресс-конференции по итогам визита она уклонилась от признания нарушений прав человека в Китае. Позже Бачелет призналась, что находясь в Синьцзяне, она не имела возможности разговаривать с заключёнными уйгурами и их родственниками. Кроме того, в поездке по району её постоянно сопровождали правительственные чиновники.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая сообщил, что во время визита Бачелет увидела "настоящий Синьцзян с безопасным и стабильным обществом".