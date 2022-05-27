Россия и Китай наложили вето на санкции Совбеза ООН против КНДР

Россия и Китай наложили вето во время голосования в Совете Безопасности ООН на инициативу США ввести дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с возобновлением запусков баллистических ракет. Это стало первым в истории Совета Безопасности публичным расколом по поводу северокорейских санкций, начиная с 2006 года, когда в отношении Пхеньяна были введены первые ограничительные меры.

Остальные 13 членов Совбеза ООН поддержали разработанную США резолюцию. В ней предлагалось запретить экспорт нефти и табака в КНДР – северокорейский лидер Ким Чен Ын является заядлым курильщиком. Кроме того, предлагалось включить в санкционный список хакерскую группировку Lazarus, которая, по утверждениям США, связана с Северной Кореей.

Голосование состоялось на следующий день после того, как Северная Корея запустила три ракеты, в том числе свою самую мощную на сегодняшний день межконтинентальную баллистическую ракету.

За последние 16 лет Совет Безопасности ООН неоднократно ужесточал санкции, чтобы прекратить финансирование северокорейских программ создания ядерного оружия и баллистических ракет. В последний раз международные санкции против Пхеньяна расширяли в 2017 году.