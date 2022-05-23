В КНДР за сутки выявили более 167 тысяч случаев COVID-19

Власти КНДР сообщили о регистрации 167 650 новых случаев заболевания COVID-19 в стране за сутки. Один человек умер от заболевания. Официальную статистику приводит Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Официально власти называют болезнь "лихорадкой". Согласно отчёту управления, с конца апреля ей заболели 2,8 миллиона человек, умерли — 68. Независимых данных о распространении коронавируса в Северной Корее нет. Однако официальная оценка показывает, вероятно, самое быстрое распространение болезни в мире за всё время пандемии.

В начале мая 2022 года власти КНДР впервые признали вспышку COVID-19 на своей территории. В стране ввели "чрезвычайный карантин": северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал заблокировать регионы и мобилизовать запасы лекарств. К работе по "дезинфекции" привлекли почти 200 тысяч медицинских работников в 100 тысячах точках страны, включая очистные сооружения. Также действуют около двадцати передвижных центров медицинского обслуживания для "более быстрой и точной доставки лекарств".

В 2021 году Северная Корея отказалась как от поставок вакцины в рамках глобальной программы по обмену вакцинами, так и от китайской вакцины Sinovac Biotech. После сообщений о вспышке Южная Корея, Китай и США вновь предложили Северной Корее помощь с поставкой вакцин. Официально КНДР на предложения не ответила, однако осведомлённый южнокорейский чиновник сообщил каналу CNN, что в понедельник, 23 мая, три грузовых самолёта вылетели из КНДР в Китай и вернулись обратно.

По данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающем заболеваемость коронавирусом, на 23 мая 2022 года в мире зарегистрировано более 525 миллионов случаев Covid-19, почти 6,3 миллиона заболевших умерли. Во многих странах, включая Россию, карантинные меры сейчас ослаблены или отменены, однако во многих регионах мира, в частности, в ряде городов Китая они остаются в силе, вплоть до локдаунов.

КНДР граничит с российским Дальним Востоком. Однако закрытая граница и практически отсутствующие экономические связи делают маловероятным риск распространения болезни в Россию из Северной Кореи.