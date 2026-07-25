Китай начал более активно поддерживать посредничество Пакистана

Ночь на 25 июля стала первой за последние две недели, когда не сообщалось об ударах США по Ирану и иранских ударах по странам региона. Пауза в нанесении ударов произошла на фоне сообщений о новых дипломатических усилиях, которые предпринимает Пакистан, с самого начала конфликта пытающийся играть роль посредника. Как сообщили RFE/RL источники в Исламабаде, эти усилия поддерживает Китай, который заинтересован в стабильности в регионе в целом и в Иране в частности.

По словам одного из высокопоставленных пакистанских представителей, Исламабад не прекращал своих усилий даже после возобновления обменов ударами на прошлой неделе. Reuters накануне сообщало, что Китай в последнее время стал играть более активную роль в поддержке усилий Пакистана. Накануне глава МИД Ирана Ван И на полях встречи министров иностранных дел стран ШОС в Кыргызстане встретился с министром иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Вопреки воинственной риторике, которая нередко звучит из Тегерана, Арагчи на этой встрече заявил, что Иран готов к переговорам с США. Ван И, в свою очередь, заявил, что "дверь для переговоров, которая уже была открыта, не должна быть закрыта" - имея в виду достигнутые в июне соглашения между Ираном и США, в нарушении которых обе стороны впоследствии обвинили друг друга. Ван И также публично выразил поддержку посредничеству Пакистана.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Соединённые Штаты и Иран продолжают контактировать, несмотря на возобновление боевых действий, и что, по его мнению, иранское руководство становится "более серьёзным" по отношению к переговорам. В то же время он отметил, что нет гарантии, что переговоры к чему-либо приведут.

В ночь на 25 июля ударами обменялись союзники Ирана - контролирующие часть территории Йемена хуситы - и Саудовская Аравия.