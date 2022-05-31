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Китай не смог договориться со странами Океании по вопросу безопасности

Ван И, министр иностранных дел Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи с коллегами из стран Океании в понедельник сообщил, что страны согласились сотрудничать в пяти областях. Однако ни одна из них не касается вопросов безопасности — ключевого предложения Китая, о котором стало известно на прошлой неделе. Предполагалось, что 31 мая будет заключено соответствующее соглашение.

Среди сфер, по которым удалось договориться — восстановление экономики после пандемии COVID-19, развитие сельского хозяйства и борьба со стихийными бедствиями. Ван И заверил, что остальные пункты соглашения будут "постоянно и углублённо обсуждаться для достижения большего консенсуса".

Журналистам не разрешили задавать министру вопросы, однако Ван И ответил тем, кто спрашивает "почему Китай так активно поддерживает страны Океании". "Мой совет таким людям: не слишком беспокойтесь и не слишком нервничайте", — сказал Ван И, отметив, что Китай уже давно поддерживает другие развивающиеся страны в Африке, Азии и Карибском бассейне.

Предложение Китая в области безопасности вызывало опасения у представителей некоторых стран Океании. Усиление китайского присутствия в Тихом океане означало бы, что корабли его военно-морских сил смогли бы заходить в порты региона и, возможно, размещать там персонал и технику. В частности, это беспокоило президента Федеративных Штатов Микронезии Дэвида Пануэло. Он опасался, что Тихоокеанский регион рискует "увязнуть под перекрёстным огнём" Китая и США, если Китай решит вторгнуться на Тайвань. В своём письме лидерам тихоокеанских стран он призывал отклонить предложение Китая. Обеспокоенность выражали и страны Запада.

  • В проекте соглашения Пекин среди прочего предлагал "расширить сотрудничество правоохранительных органов и совместно бороться с транснациональной преступностью", а также укрепить сотрудничество в области кибербезопасности и совместно "определить правила по глобальному управлению данными".

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