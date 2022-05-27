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США и Тайвань объявят о переговорах по новому сотрудничеству

США и Тайвань планируют объявить о переговорах по укреплению сотрудничества. Они могут договориться об упрощении торговых процедур, логистических цепочек и торговли сельхозпродукцией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Условия возможного соглашения близки к рамочной договоренности по экономическому взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была анонсирована президентом США Джо Байденом ранее на этой неделе, пишет Bloomberg. По данным агентства, изначально Тайвань должен был войти в соглашение, но ряд стран выступили против из-за опасений реакции Китая.

Как отмечают источники Bloomberg, возможное соглашение будет за рамками существующего между США и Тайванем соглашения в сфере торговли и инвестиций.

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен в речи, посвященной политике США в отношении Китая, заявил, что США продолжат придерживаться политики "одного Китая". При этом Блинкен добавил, что в случае "конкретных шагов" Пекина в сторону Тайваня Вашингтон будет готов ответить на них.

Блинкен подчеркнул, что США будут защищать свои интересы и конкурировать с Китаем, инвестируя в инновации и укрепляя связи с союзниками во всем мире.

После вторжения России на территорию Украины США опасаются, что Пекин использует сценарий нападения для урегулирования споров о территориальной принадлежности Тайваня. Пекин считает остров своей территорией. США не признают независимость острова, но имеют с ним соглашение, по которому могут поставлять оружие для самообороны.

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