Китай отправил корабль "Шэньчжоу-13" к орбитальной станции

Китай отправил пилотируемый корабль с тремя членами экипажа к создаваемой Пекином национальной орбитальной станции.

Согласно сообщению информационного агентства "Синьхуа", нынешняя миссия должна стать самой продолжительной для космического экипажа из КНР.

Старт корабля "Шэньчжоу-13" был осуществлён в ночь на субботу по местному времени, вскоре после полуночи. Запуск произвели с площадки на космодроме Цзюцюань на северо-западе Китая.

Тайконавты планирует провести на орбите полгода, то есть вдвое больше, чем предыдущий китайский экипаж. Они будут заниматься установкой оборудования и тестированием технологий для сооружения станции "Тяньгун".

Возглавляет миссию 55-летний Чжай Чжиган –первый китайский тайконавт, вышедший в открытый космос в 2008 году. Как сказал Чжай, его команда в предстоящие месяцы осуществит более сложные космические прогулки, чем предыдущие экипажи.

В состав нынешней группы тайконавтов также включена 41-летняя военный пилот Ван Япин – она первая женщина, которую отправили на космическую станцию КНР. В 2013 году Ван стала второй китаянкой, побывавшей в космосе.

Третьему члену экипажа тоже 41 год. Это Е Гуанфу из Народно-освободительной армии Китая.

Китай, активно развивающий свою космическую программу, ранее посадил исследовательский аппарат на поверхность Марса и отправил зонды на Луну.

Срок эксплуатации строящейся национальной станции "Тяньгун", что в переводе означает "Небесный дворец", рассчитан, по меньшей мере, на 10 лет. Базовый модуль "Тяньгуна" был запущен на орбиту ранее в 2021 году. А в будущем году строительство станции планируется завершить.