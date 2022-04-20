Китай открыл железнодорожный маршрут в Германию в обход России

Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию, который минует Россию. По нему поезда смогут доехать до немецкого города Мангейм, уточнил правительственный портал Сhina.org.



Новый маршрут пролегает через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Каспийское и Черное моря он пересекает с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок. 13 апреля из города Сиань по нему отправился первый поезд, нагруженный спортивными товарами.

Новый маршрут проходит по странам и регионам, через которые редко проходили поезда из Китая. В сианьской компании международной логистики "Жуйан" считают, что эффективность таких перевозок повысится, а расходы сократятся. Такой маршрут "поможет наладить экспорт в сложившейся ситуации", пояснил менеджер компании.

В начале марта газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на несколько источников, что китайские грузоотправители начали приостанавливать транзит грузов через Россию в ЕС. Железнодорожные перевозки практически остановились, писало издание.

Сотрудник европейской логистической компании рассказал газете, что некоторые производители из КНР, традиционно возившие грузы по железной дороге, начали переориентироваться на морской и автомобильный транспорт. В РЖД тогда это не подтверждали.