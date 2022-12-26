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Китай отменяет карантины, но число заболевших COVID-19 растёт

Власти Китая объявили, что с 8 января страна отменит обязательный карантин для въезжающих в страну. При этом Китай переживает резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По сообщениям СМИ, китайские больницы переполнены заболевшими. Растёт и число смертельных случаев; крематории вынуждены записывать родственников умерших в очереди на кремацию.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом начался в Китае в начале декабря, вскоре после того, как в стране было принято решение ослабить карантинные меры. Этому предшествовали широкие общественные протесты против принятой китайскими властями политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которая включала в себя жёсткие локдауны в масштабах целых городов и поголовное тестирование населения.

В результате протестов правительство позволило ослабить эпидемиологические меры: смягчить локдауны, открыть для посещения заведения общепита, магазины, кинотеатры и прочие общественные места. Однако как только меры были ослаблены, в стране резко выросло число случаев заболевания COVID-19. Только за 20 декабря COVID-19 заразились 97 млн человек.

По мнению эпидемиологов, из-за политики тотальной изоляции заболевших большинство жителей Китая не смогли выработать иммунитет к коронавирусу. Кроме того, попытки создать у населения массовый иммунитет с помощью прививок не увенчались успехом: число привитых недостаточно, к тому же Китай не допустил к применению импортные вакцины, а вакцины, разработанные китайскими биотехнологами, показали недостаточную эффективность.

Сейчас китайские медики разворачивают кампанию срочной вакцинации, прежде всего среди пожилых граждан. Медработники обходят дома и квартиры, предлагая прививки на месте. Однако многие пожилые китайцы отказываются от прививок, опасаясь нежелательных побочных эффектов.

По мнению экспертов, к концу 2023 года Китай может потерять от Covid-19 от одного до двух миллионов жителей.

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