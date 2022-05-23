Опасное подражание Китаю. Катастрофическая вспышка ковида в КНДР

Власти КНДР 23 мая сообщили о более чем 167 тысячах новых случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки. Это мировой рекорд распространения инфекции. Однако официально нового коронавируса в стране как бы все еще нет – ведь болезнь велено называть просто "лихорадкой". Бороться с наступающей катастрофой Пхеньян пытается "по-китайски" – однако выходит, судя по всему, из рук вон плохо.

Когда северокорейский диктатор Ким Чен Ын в середине мая впервые признал вспышку COVID-19 на территории своей страны, он приказал своему правительству в борьбе с новым коронавирусом "извлечь уроки из успеха Китая". Однако попытка копировать действия КНР последних двух лет в этой области определенно может привести КНДР к катастрофе.

Пекин, чтобы снизить количество случаев заболевания на протяжении всей пандемии, в свое время мгновенно вводил строжайшие локдауны, организовывал массовое тестирование и столь же массовую вакцинацию. В Северной Корее же не хватает как элементарных терапевтических средств, так и мало-мальски значительных запасов продовольствия, которые Китай больше не поставляет своему соседу, используя для собственных нужд – а именно для обеспечения населения в таких городах, например, как Ухань, Сиань и Шанхай, где время от времени все еще вводятся режимы строгого карантина.

"В нашем антиковидном фронте, который сохранял непроницаемость с февраля 2020 года, возникла брешь: произошёл крупнейший национальный чрезвычайный инцидент", – было заявлено 12 мая на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи под председательством Ким Чен Ына. В Пхеньяне был обнаружен высокозаразный штамм вируса "Омикрон".

Политбюро признало необходимым перевести национальную систему карантина, которая действует с начала пандемии, на систему "максимального чрезвычайного карантина". А лично Ким Чен Ын приказал всем городам и округам страны "заблокировать" свои регионы, чтобы предотвратить распространение коронавируса, и мобилизовать накопленные запасы медикаментов.

До мая 2022 года в КНДР официально не было ни одного случая заражения коронавирусом. Почти все западные медицинские эксперты сейчас опасаются, что вспышка может иметь катастрофические последствия для 25-миллионной КНДР – поскольку есть подозрения, что здесь вообще никто не вакцинирован. Северная Корея еще в 2021 году отказалась как от поставок вакцины в рамках глобальной программы по обмену вакцинами, так и от китайской вакцины Sinovac Biotech.

23 мая Пхеньян сообщил о регистрации 167 650 новых случаев заболевания COVID-19 в стране за сутки. Эту статистику приводит Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям. Официально власти называют болезнь "лихорадкой". Согласно отчету управления, с конца апреля ею заболели 2,8 миллиона человек, умерли – 68. Любая формальная оценка показывает, что это, вероятно, самое быстрое распространение болезни в мире за всё время пандемии.

КНДР так и остается самым таинственно-мрачным и изолированным государством – настолько, что, к примеру, когда во время голода в середине 1990-х годов прошлого века здесь погибли около двух миллионов человек, внешний мир не знал об этом до тех пор, пока тела умерших от истощения северокорейцев не начала выносить на берег мелководная река, протекающая по границе с Китаем.

Почти не имея достаточного количества наборов для тестирования, чтобы точно измерить размер вспышки, северокорейские власти сейчас делают свои подсчеты, смотря на "количество людей, у которых была обнаружена лихорадка", а не на число тех, у кого оказался положительный результат теста. 20 мая государственные СМИ КНДР заявили, что миллион человек якобы уже "излечились от лихорадки", хотя медицинский мир очень сомневается в достоверности этих цифр (как и любых других, сообщаемых ему Северной Кореей).

Пхеньян не мог прокормить свой народ даже в лучшие времена. Его государственная система регулируемых продовольственных пайков, рухнувшая во время голода 1990-х годов, так и не восстановилась. По словам внешних экспертов в области здравоохранения, если северокорейцы сегодня окажутся в системе столь же экстремальных локдаунов, как в недавно Китае, правительство точно не сможет обеспечить их самые базовые потребности. А ведь даже у Пекина не раз возникали трудности с логистикой и поставками продуктов питания для людей в закрытых наглухо армией и полицией зараженных городах.

Примечательно, что хотя Северная Корея решила следовать стратегии, аналогичной китайской, делает она это все равно с большими и специфическими отличиями. Ким Чен Ын приказал ввести локдауны почти во всех городах и провинциях, но одновременно он призвал их продолжать "организовывать работу и производство". Хотя движение между северокорейскими городами запрещено, людям по-прежнему разрешено передвигаться по своим районам и устраиваться на работу на фермы и фабрики, согласно данным Asia Press, японского веб-сайта, пишущего о Северной Корее с помощью своих тайных информаторов внутри этой страны.

По данным Asia Press, власти КНДР настолько растерялись, что в их действиях нет никакой систематики: одновременно началась обширная кампания по измерению температуры тела людей на фабриках и в жилых комплексах, и в то же время им разрешено ходить на неофициальные рынки за едой и другими предметами первой необходимости.

Вероятно, даже Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и оба Министерства безопасности (в КНДР их два, Министерство народной безопасности – аналог советской милиции, и Министерство охраны безопасности государства – аналог КГБ СССР) понимают, что закрытие этих неофициальных рынков может иметь кошмарные последствия, потому что большинство жителей Северной Кореи полагаются только на них, чтобы пополнить свои скудные правительственные пайки. "Я не думаю, что режим зайдет так далеко, чтобы полностью закрыть рынки, – рассказал в интервью газете NYT эмигрант Ли Тэ Гён, который когда-то работал врачом в Северной Корее, пока не бежал оттуда в 2006 году. – В прошлом, когда это пытались сделать, люди отбивались, вступая даже в драку с полицией. Это вопрос жизни или смерти".

В отличие от дифирамбов, которые Ким Чен Ын произносит по поводу политики Китая в отношении нового коронавируса, все большее число организаций здравоохранения и мировых лидеров критикуют ее как также бессистемную и неустойчивую. Границы КНР все еще остаются закрытыми, и с начала пандемии Пекин по-прежнему почти не разрешает приезжать сюда сторонним экспертам. Поток иностранных инвестиций в КНР иссякает, и, по последним данным, многие образованные молодые китайцы покидают свою страну, чтобы не попасть в еще один карантин.

Происхождение и причины нынешней вспышки COVID-19 в Северной Корее до сих пор неясны. Официально впервые инфекцию обнаружили у группы студентов, присутствовавших на военном параде в Пхеньяне, в том числе у одного юноши, который, по-видимому, заразился вирусом от родственника, недавно посетившего Китай, сообщает Daily NK, сеульский веб-сайт, также пишущий о Северной Корее. Ведь недавно Ким-младший мобилизовал десятки тысяч людей, без всяких масок, для участия в большом военном параде в столице, чтобы отметить "рост ядерного потенциала страны". В этом месяце он также согнал сотни тысяч студентов и рабочих, чтобы помочь сажать рис в сельской местности – что, конечно, также является чрезвычайно важной задачей в КНДР, хронически страдающей от нехватки зерна.

После сообщений о вспышке ковида в КНДР Южная Корея, Китай и США вновь предложили Северной Корее помощь с поставкой вакцин. Официально Пхеньян на предложения не ответил, однако осведомлённый южнокорейский чиновник сообщил каналу CNN, что в понедельник, 23 мая, три грузовых самолёта вылетели из КНДР в Китай и вернулись обратно.