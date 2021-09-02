Китай создаст в Пекине новую фондовую биржу

Китай создаст в Пекине фондовую биржу. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, биржа станет основной площадкой для инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, пишет Reuters. О дате открытия биржи не сообщается.

С января 2013 года в Китае работает Национальная биржа акций и котировок, так называемая третья новая площадка. На ней уже размещают акции малые и средние предприятия. Си Цзиньпин отметил, что Пекинская фондовая биржа создаётся в рамках реформы "третьей новой площадки" и будет основной платформой для таких компаний.

Две главные фондовые биржи Китая располагаются в Шанхае и Гонконге. В 2019 году в Шанхае также появился центр рынка акций STAR Market. Пекин тогда заявил, что цель новой биржи – предоставить китайским IT-компаниям широкий доступ к рынкам капитала. Это самый ценный рынок Азии стоимостью более 400 миллиардов долларов.

Весной СМИ сообщали, что Китай хочет создать биржу для привлечения китайских компаний, которые размещают акции за рубежом, а также мировых корпораций, которые смогут размещать акции своих китайских структур.

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