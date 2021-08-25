США пообещали помощь Вьетнаму и Сингапуру в противодействии КНР

США передадут Вьетнаму ещё один миллион доз вакцины от коронавируса в дополнение к уже переданным пяти миллионам, а также окажут помощь в размере 23 миллионов долларов для борьбы с пандемией. Об этом в среду заявила вице-президент Камала Харрис в ходе визита в эту страну, передает Reuters.

Она пообещала, что Вашингтон сохранит серьёзное присутствие в Южно-Китайском море, и призвала вьетнамскую сторону присоединиться к Америке в борьбе с китайскими территориальными претензиями. По её словам, США передадут Вьетнаму дополнительный катер береговой охраны для защиты интересов в спорном регионе.

По данным обозревателя Washington Post, через несколько часов после заявлений Харрис Китай через своего дипломата заявил, что КНР передаст Вьетнаму два миллиона вакцин.

В настоящее время лишь два процента вьетнамского населения полностью вакцинированы.

Днем ранее, во вторник, Харрис посетила Сингапур. Там она назвала действия Китая в Южно-Китайском море "принуждением" и "запугиванием". Китайская сторона в государственной газете China Daily назвала позицию Харрис "лицемерием".

Семидневная поездка вице-президента США в Сингапур и Вьетнам является частью более широкой стратегии Вашингтона по борьбе с Китаем. КНР, Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и Тайвань претендуют на части спорных вод Южно-Китайского моря. Там проходят стратегически значимые маршруты, а также располагаются газовые месторождения и богатые рыболовные угодья. Американские ВМС регулярно проводят в этом регионе миссии по утверждению свободы мореходства. Эти операции вызывают у Пекина резкую реакцию.

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