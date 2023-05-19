Китай, Узбекистан и Кыргызстан построят дорогу в обход России

Китай, Узбекистан и Кыргызстан на саммите в Сиане подписали трёхсторонний документ о следующих шагах по строительству железной дороги в объезд территории России. Таким образом у этих стран может появиться более короткий путь в Европу, обходящий попавшую под международные санкции Россию. Об этом сообщает узбекская служба Радио Свобода.

Первоначально соглашение о строительстве новой дороги было заключено 14 сентября 2022 года в рамках прошедшего в Самарканде саммита ШОС. Новый документ будет определять следующие шаги реализации проекта, такие как разработка детального проектирования, исследование и определение модели инвестиций и финансирования.

Как уточняло издание Eurasianet.org, железная дорога будет начинаться на Торугартском перевале в Кыргызстане, где уже существует железнодорожная ветка, идущая из Китая, и пройдет на север, через поселения Арпа и Макмал до Джалал-Абада, где соединится с железнодорожной сетью Узбекистана.