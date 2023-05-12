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FT: в ЕС опасаются роста влияния Китая после поражения России в войне

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза пересмотреть стратегию взаимодействия с Китаем из-за роста его влияния в мире. Об этом говорится в письме Борреля главам МИД европейских стран, с которым ознакомилась газета Financial Times.

"Китайские амбиции явно направлены на построение нового миропорядка с Китаем в центре. Поражение России в Украине не сорвёт траекторию Китая. Китай сумеет извлечь из этого геополитическое преимущество", – пишет Боррель.

Он подчёркивает, что многие развивающиеся страны рассматривают Китай как противовес Западу и, следовательно, Европе. Большинство из них неохотно поддержали санкции против России в ответ на её вторжение в Украину. Китай воспользовался возможностью показать себя "неагрессивной державой", которая не начинает войн и не давит на другие страны, чтобы те ввели санкции "в отношении его соперников".

В связи с этим Боррель призывает страны Евросоюза найти стратегию взаимодействия с Китаем, которая бы отвечала растущему национализму Китая и ужесточению его конкуренции с США.

Новая политика в отношении Китая будет разрабатываться в следующем месяце, однако дискуссии начнутся раньше. Они будут сосредоточены на изменении нынешней стратегии, в которой Китай рассматривается как "партнёр, конкурент, соперник". Ожидается, что новая стратегия придаст больше веса статусу "соперник", говорят дипломаты, знакомые с ходом переговоров.

При этом, согласно письму Борреля, Евросоюз не должен стремиться "блокировать растущую мощь развивающихся стран". Также Боррель отмечает, что готов к "серьёзному взаимодействию" с Пекином по поводу войны в Украине, несмотря на его риторическую поддержку России.

  • Председатель КНР Си Цзиньпин в марте 2023 года приехал с визитом в Москву. Также он не раз заявлял о стратегическом партнёрстве и дружбе Пекина и Москвы. В апреле состоялся первый телефонный разговор Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским.
  • В конце апреля Китай впервые проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая содержит жёсткие формулировки по отношению к России в связи с её вторжением в Украину. Ранее представители Китая, как правило, воздерживались при голосовании за проекты подобных резолюций.

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