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Китай запустил первый пассажирский самолёт собственного производства

Китай запустил первый пассажирский самолёт собственного производства. В воскресенье самолёт модели С919 авиакомпании China Eastern Airlines совершил рейс по маршруту Шанхай - Пекин.

Узкофюзеляжный самолёт произведён китайской авиастроительной компанией СОМАС. Авиакомпания China Eastern купила первый экземпляр в декабре 2022 года. После серии испытаний он был запущен в коммерческую эксплуатацию.

Двухмоторный самолёт может принять на борт 164 пассажира эконом- и бизнес-класса. Он относится к воздушным судам средней дальности и может совершать полёты на 5500 километров. По данным на конец 2022 года, в СОМАС уже поступили заявки на покупку 1035 таких самолётов от 32 компаний-заказчиков.

В СОМАС считают, что С919 может составить успешную конкуренцию лидерам рынка - Boeing и Airbus. Компания намерена производить около 150 самолётов в год.

Хотя большая часть деталей производится в Китае, модель зависит и от западных технологий: её двигатели и авионика импортные. Двигатели Leap-1C производит компания CFM International - совместное предприятие американской корпорации General Electric и французской промышленной группы Safran.

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