Китайские хакеры взломали почтовые аккаунты европейских госорганов

Китайская хакерская группировка взломала аккаунты электронной почты, связанные с государственными органами Западной Европы. Об этом сообщила корпорация Microsoft.

По сведениям компании, за взломами стоит группа Storm-0558, которая среди прочего занимается шпионажем и кражей данных. В Microsoft отметили, что хакеры получили доступ к аккаунтам как минимум 25 учреждений и лиц, с ними связанных. При этом корпорация признала, что ей об этом было неизвестно в течение месяца – пока клиенты не пожаловались на аномальную почтовую активность.

К настоящему моменту Microsoft уже устранила последствия атаки и проинформировала об этом пострадавших пользователей. Компания также заявила, что будет продолжать следить за деятельностью Storm-0558.

В мае 2023 года Microsoft заявляла, что китайские хакеры при поддержке государства атакуют критически важную инфраструктуру США и, возможно, закладывают техническую основу для обрыва коммуникаций между Азией и США в случае будущего кризиса.

В свою очередь Китай тоже утверждает, что США взламывают компьютеры китайских университетов и компаний.