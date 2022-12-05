Клишас допустил ограничения для уехавших из-за мобилизации россиян

Власти России могут ограничить дистанционную работу в "чувствительных сферах экономики" для россиян, которые уехали из страны после начала мобилизации. Об этом газете "Ведомости" заявил глава комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас .

По словам Клишаса, российские власти могут разработать законодательные меры, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным" для уехавших россиян. "Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", — заявил Клишас.

В качестве примера "чувствительных сфер экономики" он назвал государственный сектор и транспортную безопасность.



Препятствовать возвращению россиян обратно власти не будут, добавил Клишас, поскольку это бы противоречило Конституции. Кроме того, по его словам, покинувшие Россию граждане не являются преступниками, иначе против них были бы заведены дела. Но и поощрять возвращаться таких россиян не стоит, считает российский сенатор.