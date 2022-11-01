Минцифры выступило против ограничений для уехавших из России IT-специалистов

Министерство цифрового развития России выступает против ограничительных и "драконовских" мер в отношении уехавших из страны IT-специалистов. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на CNews Forum 2022, сообщает РБК.

Шадаев предлагает создать в России такие условия, чтобы уехавшие представители IT-отрасли вернулись. "Здесь никаких ограничений не должно быть", – заявил глава ведомства.

Ранее замглавы МВД России Юрий Зубов заявил, что России не хватает 170 000 IT-специалистов. Причиной этого он назвал их массовый отъезд из страны после того, как многие страны мира ввели против России экономические санкции из-за военного вторжения в Украину. Зубов призвал поддержать меры, которые сделают Россию более привлекательной для приезда иностранных IT-специалистов.

После начала в России мобилизации Минцифры утвердило перечень специальностей в области IT и связи, на которые распространяется освобождение от мобилизации на войну в Украине. При этом позднее стало известно о гибели на фронте сотрудника российского Райффайзенбанка Тимура Измайлова, который был мобилизован, несмотря на то что ему полагалась бронь. Он занимал одну из ключевых IT-должностей в банке.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что россияне, уехавшие из страны после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, могут попадать под действие закона об иноагентах. Позднее он пояснил, что для этого нужно, чтобы гражданин получал материальную или иную поддержку из-за рубежа и вёл определенный вид деятельности, например занимался политикой.