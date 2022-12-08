Клишас об отмене мобилизации: "Вы думаете указ сильнее чем слово?"

Глава комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что президенту России Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ о завершении мобилизации, потому что важнее сила его слова. Об этом он заявил в разговоре с журналистом с газеты "Ведомости".

"Я считаю, что необходимости в этом нет. Ведь с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей." - заявил Клишас. По мнению члена Совета Федерации, указ об окончании мобилизации не нужен, потому что российские власти не могут из-за каждой общественно значимой ситуации "выпускать по документу".

Ранее Путин заявил, что разговоры о второй волне мобилизации "не имеют смысла", поскольку необходимости в ней "на сегодняшний день" нет. По его словам, сейчас примерно половина - 150 тысяч из 300 тысяч призванных - находятся в зоне "спецоперации", но только половина от этой половины - непосредственно на фронте.