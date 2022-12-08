Клишас об отмене мобилизации: "Вы думаете указ сильнее чем слово?"

Глава комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что президенту России Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ о завершении мобилизации, потому что важнее сила его слова. Об этом он заявил в разговоре с журналистом с газеты "Ведомости".
"Я считаю, что необходимости в этом нет. Ведь с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей." - заявил Клишас. По мнению члена Совета Федерации, указ об окончании мобилизации не нужен, потому что российские власти не могут из-за каждой общественно значимой ситуации "выпускать по документу".
Ранее Путин заявил, что разговоры о второй волне мобилизации "не имеют смысла", поскольку необходимости в ней "на сегодняшний день" нет. По его словам, сейчас примерно половина - 150 тысяч из 300 тысяч призванных - находятся в зоне "спецоперации", но только половина от этой половины - непосредственно на фронте.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. Планировалось призвать на военную службу 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о выполнении этого плана и завершении мобилизации. После этого Путин объявил об окончании призыва, однако не подписал соотвествующий указ. Правозащитники обращают внимание на то, что несмотря на заявление президента России, юридически частичная мобилизация не была остановлена.
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