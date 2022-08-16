Не будет по-прежнему. Сергей Константинов - о новой стране

Рассевшиеся по интернету осколки независимых средств массовой информации, выдавленные российскими властями из страны, возобновили многие свои проекты и программы, выводят в эфир многих своих бывших ньюсмейкеров, пытаясь как бы восстановить информационный статус-кво, существовавший до войны. Кроме информации о событиях в Украине, ведущие продолжают свой разговор о России. О политиках России, о политике России, о путинской России. Но может, пора уже выплюнуть эту жвачку, поскольку путинский режим теперь может существовать только в формате ведения военных действий? Мир, не боящийся называть белое белым, а чёрное чёрным, не желающий иметь выгоду в дисконтной торговле с агрессором, занимается приближением конца "спецоперации" путём оказания помощи Украине для её победы на поле боя. Что не сможет не повлечь за собой глобальных изменений на территории самой большой в мире страны - и тогда всё, что было путинского в России, превратится в постыдное для этой страны прошлое

Все знают историю Второй мировой, и чем все кончилось, и вы на "Дожде" и "Эхе..." не будете отрицать, что Россия идёт по пути нацистской Германии, а Путин едва ли не стал уже Гитлером по степени ненависти к нему во многих странах мира. Рассуждать в аналитических программах про Путина пусть и в отрицательном ключе - всё равно, что говорить про Гитлера в начале 1940-х. Но тогда хотя бы это было впервые. И мы все знаем, что только совместная победа Красной армии и западных союзников позволила сокрушить гитлеровский режим. Не последнюю роль в этом сыграла советская пропаганда, стержнем которой был лозунг "Всё для фронта, всё для победы!" Но наши свободные СМИ продолжают и теперь брезгливо относиться не только (как им и положено) к кремлёвской, "рашистской" пропаганде, но и к государственному вещанию Украины. Я и не прошу их становиться ретрансляторами украинских СМИ, но прошу больше говорить про украинский народ. Именно он сейчас больше всех на свете нуждается в правде, в сочувствии, в сострадании. Позиция поддержки Украины сейчас – настоящая пророссийская позиция будущего, которое только таким образом и будет приближаться. Вы говорите, что нужно представить все точки зрения, но могут ли видео с Дмитрием Песковым или Сергеем Аксеновым выводиться в эфир наравне с интервью с представителями Украины как полярно разные, но равноправные точки зрения? Согласитесь, что добро и зло для человека - неравноценные понятия. Нельзя механически соединить плюс и минус, нельзя считать себя объективным журналистом, ставя на одну доску творящих зло и тех, кто защищает добро.

После 24 февраля изменилось всё. Теперь уже нельзя представить себе информационную картину без украинского телевидения. После круглосуточного марафона Єдинi новини вы не будете больше смотреть, слушать, читать официальные российские СМИ. Вы будете искать в себе сопереживание тому шокирующему ужасу (не скрою, который вызывает у меня гнев и периодические приступы ненависти к российской власти), тому "увиденному, чего не может быть", как сказал кто-то в начале войны, в репортажах Елены Костюченко из Херсона и Николаева в первые недели вторжения, в ежедневном аналитически бдении Юлии Латыниной на своём канале, на канале Валерия Соловья, жестоко трагичного и художественно беспощадного Александра Невзорова, и, разумеется, куда же без бескомпромиссно оптимистичного Алексея Арестовича с Марком Фейгиным.

В стремлении многих независимых российских журналистов вернуться максимально близко к прошлым форматам видится желание провести преемственность со старой, путинской Россией. В этих стараниях не исключается возможность, что фактически такой же, как прежде, страна останется в том или ином виде после "спецоперации". То есть вот мы сейчас вам всё объективно объясним, покажем, проговорим и будем жить дальше. Для кого вы это объясняете? Вы хотите, чтобы это Путин услышал? Вы хотите ещё с ним разговаривать? Позволительно ли сейчас говорить о Путине, имея в виду какую-то другую его ипостась, кроме как роль обвиняемого на скамье подсудимых в Гаагском трибунале? Отталкиваясь именно от этой позиции, следует думать о будущей России, а не ждать, что после поражения в "спецоперации" эта страна в том или ином виде сохранит своё существование.

Новая Россия должна стать квестом на самостоятельность, умение брать ответственность на себя

Политолог Александр Кынев возмутился, что на прошедшем в Праге Форуме свободных народов России выступали малоизвестные люди, "непонятно, кого представляющие". Вам подавай как минимум сенаторов и министров? Себя они представляли и свои народы. Из Москвы-то легче сидеть обозревать за всю Россию, но придётся хлебнуть настоящего федерализма, разбираться в проблемах каждой области и республики, анализировать заявления и поступки тех, кого пока что называют "малознакомыми широкой публике". Да и публика станет значительно уже, вдруг так случится, что дальше границ бывшего московского царства иное новое образование и простираться не будет.

Новая Россия должна стать квестом для глубинного народа на самостоятельность, умение брать ответственность на себя. Страна должна наконец-то встряхнуться, вывести на свет всех прячущихся за спинами царей, генсеков, путиных. Пусть будут сами теперь решать за свой город, за свои деревню, улицу, дом. Пусть узнают, что значит, когда от твоего голоса что-то зависит. Пусть поймут, что если война – им придется идти, в них первых будут стрелять, их дом разрушат, а как по-другому в маленькой стране? Пусть знают, что им не будет никакой компенсации за смерть сына, мужа, брата, не будет стотысячных зарплат солдатам, потому что в маленькой стране придется жить по средствам. Пусть, наконец, они станут людьми.

Сергей Константинов – блогер, Псковская область



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