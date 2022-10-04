КНДР поддержала российскую аннексию областей Украины

Министерство иностранных дел КНДР поддержало итоги референдумов, которые Россия провела в регионах на востоке Украины. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав." - говорится в заявлении.

Таким образом Северная Корея стала единственной страной, которая поддержала итоги голосования. США и многие страны мира осудили российскую аннексию.

Ранее во вторник Совет Федерации ратифицировал договоры о вхождении территории пяти регионов Украины в состав России. Аннексию украинских территорий поддержали все присутствующие члены палаты: 153 из 170.