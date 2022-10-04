КНДР поддержала российскую аннексию областей Украины

Министерство иностранных дел КНДР поддержало итоги референдумов, которые Россия провела в регионах на востоке Украины. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав." - говорится в заявлении.
Таким образом Северная Корея стала единственной страной, которая поддержала итоги голосования. США и многие страны мира осудили российскую аннексию.
Ранее во вторник Совет Федерации ратифицировал договоры о вхождении территории пяти регионов Украины в состав России. Аннексию украинских территорий поддержали все присутствующие члены палаты: 153 из 170.
- Аннексию украинских территорий российские власти обосновывают результатами референдумов, которые прошли на оккупированных территориях 23–27 сентября 2022 года. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- КНДР одна из немногих стран мира, признающих российскую аннексию Крыма. Кроме Северной Кореи, это сделали Судан, Афганистан и Сирия, и, де-факто, но не де-юре, Беларусь.
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