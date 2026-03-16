КНДР поставила России миллионы боеприпасов для войны в Украине

Власти Северной Кореи за два с половиной года поставили миллионы боеприпасов для нужд российской армии, пишут "Важные истории" и британский Open Source Centre, получившие доступ к документам о перемещениях судов, участвовавших в транспортировке.

По их данным, с лета 2023 года четыре российских судна совершили как минимум 112 рейсов в КНДР, в ходе которых в Россию было поставлено от 8 до 11 миллионов боеприпасов. В среднем это было около 350 тысяч боеприпасов в месяц, которых российской армии, по подсчётам экспертов, могло хватить примерно на месяц наступательных действий.

Поставками из КНДР занимались две компании: "МГ-Флот" и "Совфрахт". Правоприемником "МГ-Флот" оказалась компания "Автопаромный грузовой терминал": в 2021 году 50% компании получил бизнесмен Джамалдин Пашаев. В 2024 году США внесли его в санкционный список за импорт из Ирана компонентов, с помощью который Россия наладила производство беспилотников на заводе в экономической зоне "Алабуга".

С осени 2024 года поставки из Северной Кореи стали сокращаться, с начала 2026 года журналисты обнаружили только один такой рейс. Это может объясняться тем, что Россия нарастила собственный выпуск снарядов, или тем, что запасы КНДР истощились, отмечается в расследовании.

Северная Корея в 2024 году подписала с Россией договор, предусматривающий в том числе военный союз. Осенью того же года появились сообщения об отправке тысяч северокорейских военнослужащих в Россию и об их участии в боевых действиях против Украины. В 2025 году, после того, как российские войска отбили занятую ранее украинскими военными часть Курской области, в Кремле и в Пхеньяне подтвердили, что военные КНДР участвовали в войне на стороне России - на российской территории.



