КНДР провела четвёртые с начала года испытания ракет

КНДР провела испытания двух тактических управляемых ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По официальным данным, снаряды точно поразили островную цель в море, к востоку от Корейского полуострова.

17 января об очередных, уже четвёртых в этом году, испытаниях КНДР сообщили Южная Корея и Япония. По данным южнокорейских военных запуск был произведён из района международного аэропорта Сунан недалеко от Пхеньяна.

14 января Северная Корея произвела запуск двух управляемых ракет с поезда. 5 и 11 января сообщалось об испытаниях гиперзвуковых ракет.

12 января Соединённые Штаты ввели санкции в отношении шести граждан Северной Кореи, одного россиянина и одной российской компании, обвинив их в поставках продукции из России и Китая для нужд оружейных программ Пхеньяна.

Южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщало, что испытаниями 14 декабря Пхеньян предупредил США о более жёсткой реакции в связи с санкциями Вашингтона в ответ на пуски северокорейских ракет.

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