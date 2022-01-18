Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

КНДР провела четвёртые с начала года испытания ракет

Ракетные испытания КНДР, 14 января 2022 года

КНДР провела испытания двух тактических управляемых ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По официальным данным, снаряды точно поразили островную цель в море, к востоку от Корейского полуострова.

17 января об очередных, уже четвёртых в этом году, испытаниях КНДР сообщили Южная Корея и Япония. По данным южнокорейских военных запуск был произведён из района международного аэропорта Сунан недалеко от Пхеньяна.

14 января Северная Корея произвела запуск двух управляемых ракет с поезда. 5 и 11 января сообщалось об испытаниях гиперзвуковых ракет.

12 января Соединённые Штаты ввели санкции в отношении шести граждан Северной Кореи, одного россиянина и одной российской компании, обвинив их в поставках продукции из России и Китая для нужд оружейных программ Пхеньяна.

Южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщало, что испытаниями 14 декабря Пхеньян предупредил США о более жёсткой реакции в связи с санкциями Вашингтона в ответ на пуски северокорейских ракет.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG