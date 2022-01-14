Системы раннего предупреждения США впервые среагировали на ракеты КНДР

Системы раннего предупреждения США впервые предположили, что новая северокорейская ракета, запущенная 14 января, может достичь Соединённых Штатов. Через несколько мину после пуска американские военные пришли к выводу угрозы нет. Об этом пишет CNN.

О том, что Пхеньян провёл очередное испытание баллистических ракет, сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап". Береговая охрана Японии сообщила, что зафиксировала в регионе запуск ракет, которые можно распознать как баллистические.

"Рёнхап" со ссылкой на официальное агентство КНДР также сообщает, что испытаниями 14 декабря Пхеньян предупредил США о более жёсткой реакции в связи с санкциями Вашингтона в ответ на пуски северокорейских ракет.

Последний раз об испытаниях КНДР предположительно баллистической ракеты сообщалось во вторник 11 января.

На днях Соединённые Штаты ввели санкции в отношении шести граждан Северной Кореи, одного россиянина и одной российской компании, обвинив их в поставках продукции из России и Китая для нужд оружейных программ Пхеньяна.

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