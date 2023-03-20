КНДР провела учения, имитирующие ядерный контрудар

КНДР заявила, что провела в минувшие выходные 18 и 19 марта учения, на которых имитировался ядерный контрудар, и запустила тактическую баллитическую ракету. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Учениями руководил глава КНДР Ким Чен Ын. Военные отрабатывали управление системой командования ядерным ударом, переход к контратаке и запуск ракеты с имитиационной ядерной боеголовкой. По информации северокорейского агентства, ракета взорвалась в Японском море над предназначенной целью.

ЦТАК сообщает, что одна из целей учений "сделать предупреждение противникам", которые "расширяют агрессивные военные учения и проводят военные действия наступательного характера".

Ранее военнослужащие США и Южной Кореи начали военные учения Freedom Shield. Сеул заявлял о том, что они носят оборонительный характер. На них отрабатывается план по защите Южной Кореи от возможной агрессии со стороны Северной Кореи. Пхеньян в ответ на проведение учений пригрозил некими "практическими мерами военного сдерживания".

На фоне роста напряжённости на Корейском полуострове, СМИ Северной Кореи отчитались о том, что число молодых людей в стране, которые стремятся поступить или вернуться на военную службу, выросло до 1,4 миллиона человек. ЦТАК объясняет такое желание "гневом и враждебностью" по отношению к "американским империалистам" и их "провокациям".

Численность армии Северной Кореи оценивается в 1,2 миллиона человек. На службу призывают и мужчин и женщин достигших возраста 17 лет. Срок службы для женщин составляет три года, мужчины служат десять лет.

На прошлой недели южнокорейские военные и премьер Японии Фумио Кисиду сообщили, что КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря.