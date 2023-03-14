КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея в очередной раз провела пуск ракет в сторону Японского моря. Об этом рассказали южнокорейские военные и премьер Японии Фумио Кисиду.
По данным Сеула, с территории Северной Кореи было выпущено две ракеты малой дальности, передает агентство "Рёнхап". О нанесении какого-либо ущерба в результате их падения на сообщается.
Японский телеканал NHK передал, что правительство Японии собирает информацию о запуске ракет. Дальность их полета составила около 620 километров, другие характеристики пока не сообщаются.
- Северная Корея провела пуск ракет на следующий день после начала совместных военных учений Южной Кореи и США. В последний раз КНДР запускала ракеты 12 марта. Это были две стратегические крылатые ракеты, базировавшиеся на подводной лодке, которая находилась у восточного побережья страны, в Японском море. С начала года Пхеньян произвел шесть пусков ракет.
- В течение 2022 года КНДР произвела 37 пусков и в общей сложности запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи.
- Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия "враждебной политике" Вашингтона и его союзников.
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