КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея в очередной раз провела пуск ракет в сторону Японского моря. Об этом рассказали южнокорейские военные и премьер Японии Фумио Кисиду.

По данным Сеула, с территории Северной Кореи было выпущено две ракеты малой дальности, передает агентство "Рёнхап". О нанесении какого-либо ущерба в результате их падения на сообщается.

Японский телеканал NHK передал, что правительство Японии собирает информацию о запуске ракет. Дальность их полета составила около 620 километров, другие характеристики пока не сообщаются.