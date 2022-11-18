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КНДР испытала ракету, способную достичь основной территории США

Северная Корея осуществила в пятницу запуск предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты. Она упала примерно в 200 километрах от японской территории.

Официальные лица в Японии, отвечая на вопросы журналистов, отметили, что испытанная ракета имеет достаточную дальность полёта, чтобы достичь материковой части Соединённых Штатов.

Помимо Токио о новом северокорейском испытании сообщили власти Южной Кореи. Днём ранее поступила информация, что КНДР протестировала баллистическую ракету меньшей дальности, предупредив о "более жёстком военном ответе" на усилия США расширить взаимодействие со своими союзниками в регионе в сфере безопасности. Как пригрозили в Пхеньяне, Вашингтон "идёт на авантюру, о которой пожалет".

Северная Корея провела в этом году рекордное количество подобных испытаний. Недавно она также произвела сотни артиллерийских выстрелов в море, когда США и Южная Корея проводили учения. В некоторых из совместных манёвров участвовала Япония.

В воскресенье на прошлой неделе южнокорейский президент Юн Сок Ёль, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на переговорах в Камбодже договорились об усилении военного сотрудничества.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон в заявлении по поводу последнего ракетного испытания Пхеньяна 18 ноября указала, что этот пуск является грубым нарушением многочисленных резолюций Совете безопасности ООН, способствует росту напряжённости и создаёт риски для дестабилизации ситуации в регионе. "Данный шаг демонстрирует, что КНДР по-прежнему отдаёт предпочтение развитию своих незаконных программ по созданию оружия массового поражения и ракет, но не благополучию своего народа", - подчеркнула Уотсон.

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