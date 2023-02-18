КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея в субботу запустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Это произошло на следующий день после того, как Пхеньян предупредил о "решительном ответе" на запланированные военные учения США и Южной Кореи. О запуске ракеты сообщают телеканал CNN и агентство Reuters.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета упала в водах исключительной экономической зоны Японии, к западу от острова Хоккайдо. По словам японских официальных лиц, ракета летела 60 минут.

В прошлом году Северная Корея запустила беспрецедентное количество ракет, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты, которые, как утверждается, могут достигнуть материковой части Соединенных Штатов. Кроме того, Северная Корея возобновила подготовку к своему первому с 2017 года ядерному испытанию.

Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия "враждебной политике" Вашингтона и его союзников.