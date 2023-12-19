КНДР запустила баллистическую ракету, способную поразить США

Северная Корея в понедельник провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18", способной поразить территорию США. О запуске сообщило официальное северокорейское агентство ЦТАК. За испытаниями наблюдал руководитель КНДР Ким Чен Ын.

В сообщении говорится, что запущенная с полигона к востоку от Пхеньяна ракета пролетела 4 415 секунд, дальность её полета составила 1 023 км, а максимальная высота - 6 518 км. Она, как сообщается, приземлилась в море в заданном квадрате к западу от японского острова Хоккайдо.

Ким Чен Ын назвал запуск "сигналом агрессивным силам, которые наращивают свою безрассудную истерию военной конфронтации". По его словам, запуск ракеты показал готовность КНДР дать "мощный и решительный отпор" США и Южной Корее. Также, как утверждается, он поставил новые задачи по развитию стратегических ядерных сил КНДР.

"Хвасон-18" - наиболее современная и мощная ракета, находящаяся на вооружении КНДР. Она способна нести ядерное оружие, радиус её действия теоретически включает в себя всю территорию США. Первое испытание ракеты было произведено в апреле 2023 года.

Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония осудили запуск. Совет безопасности ООН во вторник по запросу США соберётся для его обсуждения. Соединённые Штаты и их союзники указывают на то, что КНДР нарушает резолюции Совета безопасности.

США в последнее время выражали обеспокоенность в связи с развитием военного сотрудничества Северной Кореи с Россией. По сообщениям, официально не подтверждённым Москвой и Пхеньяном, КНДР в этом году начала поставлять России большие объёмы боеприпасов. Москва, в свою очередь, оказала содействие в подготовке запуска на орбиту военного спутника.