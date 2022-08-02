Книги-предатели. Елена Сорокина – о перезагрузке пространства

В своём интервью писатель-"патриот" Юрий Поляков говорит о том, что заявленные цели "спецоперации" по отношению к Украине ("демилитаризация и денацификация") не могут, оказывается, проходить без перезагрузки российского культурно-медийного пространства. "Не сомневаюсь, в военно-стратегическом смысле принуждение Украины к добрососедству пройдет успешно, хотя жестокие потери очевидны уже сейчас. А дальше? Потом? Чтобы переубедить кого-то, надо верить самому. А с верой в Отечество у нашей элиты далеко не всё благополучно". Автор столь любимой моим поколением повести "Апофегей", опубликованной в 1989 году в журнале "Юность" и ставшей в своё время символом свободы против засилья "совка", стал приверженцем "переустройства и переосмысления" культуры (читай, уничтожения остатков либеральных идей, которые за эти годы не успели ещё добить и выдавить из страны).

Люди у власти остались практически те же, однако запущен процесс новой "перестройки", связанный с пересмотром отношений России с западным миром и с заменой идеологических акцентов. "Мы наблюдаем своего рода "революцию без революционеров"...Ключевое слово – это "пересмотр", – считает политолог Екатерина Шульман. – Ни одна отрасль жизни более не считается приемлемой по определению, дискурс стабильности отменён".

Может, уже пришло время жечь книги на кострах?

Стоило нескольким популярным российским писателям выступить против войны в Украине, как председатель Комитета по культуре Государственнной думы Елена Ямпольская заявила, что ей не хочется видеть на полках книжных магазинов книги Бориса Акунина. Московский магазин "Молодая гвардия" тут же изъял из продажи книги Акунина, потому что у него "другая позиция" по отношению к войне в Украине. Одного из самых тиражных писателей, автора популярных романов "Метро 2033" и "Текст" Дмитрия Глуховского ещё и объявили в розыск за "дискредитацию вооруженных сил России". Виктор Шендерович сообщил, что магазины отказываются продавать его книги: сначала так поступили "Библио-глобус" и "Молодая гвардия", потом и магазин "Москва", новый сборник "Среди гиен" вернули в издательство.



Преследованию подвергаются не только литературные произведения, но и историческая публицистика. Суд в Калининграде признал книгу "Катынь. По следам преступления" запрещенной к распространению. Сайт, с которого книгу можно скачать, суд постановил заблокировать как содержащую "реабилитацию нацизма и нарушающую закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне". По той же причине стали изымать из библиотек детскую повесть Ольги Колпаковой "Полынная ёлка", книгу о судьбе семьи поволжских немцев, выселенных на Алтай в годы Второй мировой войны. По мнению автора доноса на писательницу, её книга "направлена на искажение исторических фактов, создание разнообразных домыслов и мифов под общим предисловием "время такое…", продвигает "либеральное европейское направление" путем сравнения Гитлера и Сталина. Да ещё и "романтизирует эмиграцию, явно противодействуя усилиям России по сбережению народа и человеческого потенциала"!

"Друзья детей" вообще действуют не покладая рук, стараясь оградить подрастающее поколение от тлетворного влияния. Та же депутат Ямпольская (кстати, автор книжки "Гимн настоящей стерве, или Я у себя одна", содержащей ответы на вопросы о "жизни, о мужчинах, сексе и любви") обратила внимание на роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой "Лето в пионерском галстуке", якобы популяризирующий гомосексуальные отношения и педофилию. "Когда же книга будет изъята из продажи? – негодуют ревнители нравственности. – Пришло время жёстких решений!"



Какие еще более жёсткие решения в сегодняшней России могут, интересно, быть приняты? Может, уже пришло время жечь книги на кострах? Такое ведь уже было: в 1930-х в Германии году горели книги Зигмунда Фрейда "за растлевающую душу половую распущенность", Генриха Манна "за моральное разложение", Эриха-Марии Ремарка "за предательство героев мировой войны", Эмиля Людвига "за фальсификацию истории и очернительство великих имен", Фридриха Вильгельма Фёрстера "за политическое предательство"...

Елена Сорокина – журналист и политолог



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