Кнут в тени пряника. Зачем копить на пенсию в воюющей России

Министерство финансов России подготовило для граждан страны программу стимулирования долгосрочных сбережений, которая предусматривает и налоговые вычеты, и даже софинансирование со стороны властей. Проект стратегии был рассмотрен 9 декабря Общественным советом при Минфине.

Словосочетание "пенсионные накопления" в пресс-релизе министерства не фигурирует, но можно не сомневаться, что речь об очередной инкарнации многострадальной пенсионной реформы, которую российские финансовые власти в том или ином виде пытаются внедрить с 2018 года.

Предполагается, что формировать пресловутые долгосрочные сбережения граждане будут сами

"Граждане получают доступ к инструменту, позволяющему накопить дополнительные средства на будущее (не только на пенсию, но и в случае наступления особых жизненных ситуаций). При этом люди получат необходимую защиту сохранности формируемых средств, а также дополнительную финансовую поддержку государства", – говорится в сообщении финансового ведомства.

То есть речь о чем-то среднем между добровольным пенсионным планом и накопительным страхованием.

Предполагается, что формировать пресловутые долгосрочные сбережения граждане будут сами, хотя использовать для этого можно не только добровольные отчисления. В ход также пойдут материнский капитал и деньги, накопленные до 2014 года на индивидуальных пенсионных счетах. Государство со своей стороны обещает предоставить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год (на максимальную сумму могут претендовать те, кто отчислит в сберегательную схему 400 тысяч рублей), а также софинансировать долгосрочные сбережения на сумму до 36 тысяч рублей в год.

На первый взгляд – это "аттракцион неслыханной щедрости"

И это еще не все. Деньги будут инвестироваться – правда, не самими гражданами. Контроль над этим возьмет на себя Центральный банк, а непосредственное управление деньгами будет доверено так называемым "операторам". Судя по всему, речь идет об управляющих компаниях, которые уже сейчас допущены к деньгам негосударственных пенсионных фондов. Но и это еще не все. В отношении долгосрочных сбережений будет действовать страховая схема, аналогичная системе страхования банковских вкладов. Только сумма страхового покрытия будет вдвое выше – 2,8 миллиона рублей вместо 1,4 миллиона для банков.

На первый взгляд – это "аттракцион неслыханной щедрости". Россияне получают возможность безо всякого риска вложить 400 тысяч рублей с гарантированным доходом 22 процента (13 процентов налоговый вычет и 9 процентов – софинансирование). Да еще и вернуть себе пенсионные накопления, замороженные в 2014 году, а также инвестировать с какой-никакой доходностью материнский капитал, который далеко не все потратили на улучшение жилищных условий и погашение ипотеки.

Вопрос в том, с чего это вдруг Министерство финансов России, у которого с начала войны концы с концами не сходятся, решило потратиться еще и на дополнительные стимулы. Причин можно назвать сразу несколько.

Концепция "трудовой пенсии" в России явочным порядком уходит в прошлое

Во-первых, российская пенсионная система из-за демографической ямы (которая из-за войны с Украиной превратила Россию, по сути, из "стареющей" страны в "вымирающую") все больше превращается в "черную дыру", заполнить которую давно не в состоянии никакие страховые взносы. Так что из-под минфиновских "пряников" весьма недвусмысленно проступает и "кнут". Концепция "трудовой пенсии" в России явочным порядком уходит в прошлое. И на смену ей приходит концепция "социального пособия" по старости.

Регулярные отказы индексировать пенсии работающим пенсионерам чиновники объясняют именно тем, что у тех и так есть источник дохода – зарплата. А значит, не так уж они и нуждаются. И пусть будут благодарны, что хоть какую-то пенсию получают, ведь эта пенсия – льгота, которой государство по доброте душевной их не лишает. Когда же пенсия окончательно превратится в пособие, ее размер перестанет (или почти перестанет) зависеть и от трудового стажа, и от размеров дохода, с которого платились налоги и социальные отчисления. Вот тогда гражданам и понадобятся долгосрочные сбережения, которые готов софинансировать Минфин.

Основная доля сбережений будет "инвестирована" в государственные долговые бумаги

Но есть еще и во-вторых. Добровольные долгосрочные сбережения – это деньги, которые потратить можно будет лишь по достижении пенсионного возраста, либо "в случае наступления особых жизненных ситуаций" (что это за ситуации, надо еще разобраться). То есть, забрать их в любой момент будет нельзя. При этом можно не сомневаться, что основная доля сбережений будет "инвестирована" в государственные долговые бумаги.

В результате получается, что человек, который переведет в следующем году 400 тысяч "живых" рублей в свою индивидуальную "кубышку", фактически даст их в долг Минфину, а взамен получит 52 тысячи рублей налогового возврата плюс 36 тысяч, "нарисованных на счете". Но для того, чтобы обменять реальные 400 тысяч рублей, которые ты в любой момент можешь потратить, на 52 тысячи таких же денег, но в следующем году, и 436 тысяч, которые будут доверены государству и потратить которые ты сможешь лет через 15-25 (в зависимости от того, сколько осталось до пенсии), нужно обладать степенью оптимизма, которая граничит с безумием. И еще беззаветной верой во все, что обещает российское правительство.

После начала войны и введения международных санкций в России даже в среднесрочной перспективе взлетели политические и экономические риски, а также добавились новые – те, которыми раньше можно было пренебречь в силу низкой вероятности их реализации. Параллельно радикально снизилась вероятность найти адекватный ответ на "вызовы", которые и до войны стояли перед страной.

Речь и о той же демографической проблеме, решить которую можно лишь резким ростом производительности ценой многомиллиардных инвестиций. И о зависимости экономики от экспорта сырья в условиях энергетического перехода. Без внятного, вызывающего доверие плана решения этих (и не только этих) проблем любые, самые щедрые посулы чиновников не более чем бесплатный сыр в мышеловке.