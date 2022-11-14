На пути к новому кризису. Почему технологии не стали панацеей

Мировая экономика опять стоит на пороге масштабного кризиса. Восстановительный рост после пандемийных потрясений под угрозой. Прогнозы инвестиционных банков и международных организаций с каждым месяцем становятся все более мрачными. Российская агрессия против Украины, энергетический кризис и многомиллиардные убытки международных компаний, покидающих российский рынок, вносят свой вклад в развитие кризисных явлений.

Простой рецепт: напечатать денег и раздать их тем, кто в них нуждался

Справедливости ради, надо сказать, что и без этих факторов в мировой экономике накопилась критическая масса нерешенных (а возможно и неразрешимых) проблем и противоречий. Многие из них уходят корнями еще к кризису 2008 года. Точнее к тому способу, который выбрали развитые страны для его преодоления. На удивление простой рецепт: напечатать денег и раздать их тем, кто в них нуждался, – работал больше десяти лет. Не приводя при этом к гиперинфляции и тотальному обесцениванию денег как таковых.

Именно этот простой и незамысловатый способ помог смягчить последствия пандемии крупнейшим мировым экономикам и предотвратить разрушительный кризис в 2020 году. Возможно, именно поэтому Бен Бернанке, который возглавлял Федеральную резервную систему в 2008 году, когда США начали политику "нулевых ставок" и "количественного смягчения", получил Нобелевскую премию по экономике.

Проблема в том, что все имеет свою цену. Чем дольше оттягивается "расплата", тем более болезненной она может оказаться. Ценой десятилетия фантастической щедрости правительств и центральных банков стали хронические бюджетные дефициты и экспоненциальный рост глобального долга. Долги росли у всех – у государств, у корпораций, у домохозяйств.

Первый "звонок" прозвенел в пандемию, когда из-за карантинных ограничений стали рушиться цепочки поставок

Пока процентные ставки были на экстремально низком уровне, можно было эти долги рефинансировать. При этом цены на товары и услуги практически не росли. "Лишние" деньги уходили на фондовые и криптовалютные рынки, где надувались грандиозные "пузыри", особенно на рынке акций высокотехнологичных компаний. Темпы роста "виртуальной" экономики оторвались далеко вперед от традиционного производства и товаров, и услуг.

Вся эта конструкция могла бы работать и дальше, если бы в реальном мире не начались проблемы. Первый "звонок" прозвенел в пандемию, когда из-за карантинных ограничений стали рушиться цепочки поставок. В совершенно неожиданных местах возникать дефициты и непредсказуемые скачки цен, и благодарить за то, что еще два года назад вся мировая экономика не рухнула с обрыва в пучину хаоса следует именно технологические компании.

Карантинные ограничения повлияли не только на производство, но и на потребительское поведение.

Эра дешевых кредитов закончилась. И это немедленно сказалась на фондовом рынке

Оказавшись взаперти, люди стали гораздо больше времени проводить в интернете. Работать, развлекаться, тратить деньги. А потом начался резкий восстановительный рост, который сопровождался таким же резким спросом на сырье. Уже во второй половине 2021 года российский "Газпром" воспользовался возникшим на энергетическом рынке дефицитом и довольно быстро дестабилизировал европейский рынок. Война, скачки цен на сырье, санкции, разрыв торговых и логистических связей, – все это усугубило сложившуюся ситуацию.

Джинн инфляции вырвался из бутылки. Для того, чтобы загнать его обратно, Федеральный резерв США начал агрессивно повышать ставки. Всего за несколько месяцев ключевая ставка выросла с "околонуля" до 4,5 процента годовых. Эра дешевых кредитов закончилась и это немедленно сказалась на фондовом рынке.

Американские высокотехнологичные компании впервые за долгие годы начали испытывать нехватку средств

Акции вчерашних "гуру" и "корифеев" стали обесцениваться едва ли не быстрее, чем они совсем недавно росли в цене. Американские высокотехнологичные компании впервые за долгие годы начали испытывать нехватку средств. Apple и Amazon остановили прием на работу новых сотрудников. Владелец компании Meta Марк Цукерберг объявил в минувшую среду о сокращении 11 тысяч сотрудников – это 13% всех работников. Купивший Twitter Илон Маск увольняет половину сотрудников. Сокращают персонал и Microsoft, и Netflix, и Coinbase.

Шансы на то, что мир в обозримом будущем получил практически бесконечную площадку для развития и экспансии, не требующий дефицитных материальных ресурсов и не наносящей вред ни окружающей среде, ни климату, уменьшаются. Качественного прорыва на этом направлении пока не произошло. А повышение ставок заставляет вернуться с небес на землю и подумать о том, как рефинансировать долги.

Эти деньги могут еще долго разгонять цены

Хуже того, эффективность усилий центральных банков во главе с американским Федеральным резервом снижается из-за их недавней щедрости. Агентство Bloomberg обратило внимание на резкий рост средств на счетах американских домохозяйств, начавшийся в пандемийном 2020 году. "Денежный навес" (любимый российский термин из 90-х годов) достиг почти 5 триллионов долларов. И эти деньги могут еще долго разгонять цены даже при самой жесткой денежно-кредитной политике.

С высокой долей вероятности мы стоим на пороге повторения кризиса, накрывшего мир в 70-е годы, который тоже начинался с войны (арабо-израильской) и дефицита углеводородов. Те чрезвычайно болезненные события привели к технологическому рывку развитых стран, который в конечном итоге вылился в "цифровую революцию". Вопрос в том, что может сейчас стать тем локомотивом, который вытащит мир на новый уровень в этот раз.