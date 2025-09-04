"Коалиция желающих" будет поставлять Украине дальнобойные ракеты

Группа стран-союзниц Украины в её борьбе против российской агрессии, известная как "коалиция желающих", приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет "для дальнейшего укрепления её арсенала".

Об этом сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам парижского саммита коалиции, посвященного выработке долгосрочного плана обеспечения гарантий безопасности для Украины. В саммите приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Зеленский также провёл закрытую встречу со Стивом Уиткоффом, сообщил его пресс-секретарь Cергей Никифоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, возглавляющие "коалицию желающих", настаивали на том, что любые европейские "силы сдерживания", размещенные на территории Украины, должны иметь поддержку со стороны США. Офис Стармера сообщил после встречи, что британский премьер-министр "подчеркнул нерушимое обязательство группы помогать Украине, опираясь на поддержку президента Трампа, и отметил, что теперь необходимо пойти ещё дальше, чтобы усилить давление на (президента России Владимира) Путина с целью добиться прекращения боевых действий".

Макрон, выступая перед встречей, заявил, что подготовительная работа по гарантиям безопасности для Украины уже выполнена и теперь должна быть одобрена на политическом уровне. Подробностей он не раскрыл. "Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии безопасности Украине и украинцам в день подписания мира", — сказал Макрон.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи с Уиткоффом и другими советниками по нацбезопасности отметил в четверг, что гарантии безопасности "должны быть сильными и эффективными — в воздухе, на море, на суше и в киберпространстве".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, принявший участие во встрече онлайн, заявил, что для поддержки обороны Украины против российской агрессии, необходима широкая коалиция. Ссылаясь на европейских военных и представителей разведывательных служб, предупреждающих о планах России в течение десятилетия нанести удар по другим европейским странам, большинство из которых входит в НАТО, Рютте сказал: "Мы должны сделать так, чтобы наши силы сдерживания были настолько сильны, что Россия никогда не решится, зная, что наша реакция будет разрушительной". Рютте также призвал мир "не быть наивным в отношении России". "Мы знаем, чего добивается Путин, и доказательства этого есть в Украине прямо сейчас", — заявил он.