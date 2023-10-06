Кобыла мычала. Блогеры обсуждают валдайскую речь Путина

Владимир Путин в очередной раз выступил на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Содержание четырехчасовой речи не отличалось оригинальностью: суверенитет России нужно укреплять, величие - увеличивать, Украину - денацифицировать. Все проблемы, связанные с санкциями, преодолены, доллар скоро перестанет котироваться на мировом рынке (а рубль, наоборот, начнет), на фронт вот-вот отправятся триста тысяч новых контрактников.

Татьяна Становая

Валдай: судя по тому, что говорит Путин, в его глазах Россия всех уже победила. Конечно, враг еще силен и коварен, но уже обречен. Это важно для понимания логики действий.

Андрей Мальгин

Главный и поразительный вывод из трансляции с Валдайского форума: Путин находится в состоянии эйфории. Он искренне уверен, что везде победил. И на украинских фронтах, и на экономических, и на международной арене.

Илья Вайцман

ЕДИНСТВЕННАЯ(!) ценность путинской речи в том, что всё, что он говорит - гарантированная ложь. Как обычно, впрочем.

Никуда не делось и фирменное президентское остроумие.

Михаил Эдельштейн

Ведущий дискуссии Федор Лукьянов процитировал главу Европейского совета Шарля Мишеля — чиновник в интервью Euronews сказал, что Россия «предала» Армению, потому что не обеспечила мир и безопасность в Нагорном Карабахе.

«Чья бы кобыла мычала», — ответил Путин.

Лукьянов поправил президента РФ и сказал, что так говорят не про кобылу, а про корову. «Корова, кобыла, неважно. Животное, короче говоря», — сказал в ответ Путин.

Самым ярким моментом выступления стал ответ Путина на вопрос модератора Федора Лукьянова о военном мятеже Пригожина. Путин, как и прежде, заявил, что частных военных компаний в России не было и нет, но тут же признал, что ЧВК "Вагнер" с его соизволения участвовала в боевых действиях, и заодно выразил удивление, что государство платило боевикам наличными.

Кирилл Шулика

Лукьянов спросил про ЧВК, а Путин ответил, что ЧВК - журналистское наименования, а вообще ЧВК в России не существовало. Опыт был, но он корявый и не был основан на законе. Но я не стал возражать, люди добровольно участвовали в боевых действиях. Интересы руководства и рядового состава там не совпадали, не все получали доходы от поставок продовольствия в армию. Пока у нас нет единого мнения насчет того, нужны ли на ЧВК. Но бойцы участвуют в боевых действиях на основе индивидуальных контрактов. А раньше у них не было гарантий, им платили наличными, Путин говорит, что это и его вина.

Сергей Марков

Путин, говоря о Пригожине, ни разу не назвал его по имени. "Руководство компании". Еще по имени Путин никогда не называет Ходорковского и Навального. То есть сейчас Путин объединил этих троих. Не простил.

Путин заявил, что в телах погибших были найдены фрагменты ручных гранат, а в офисе Пригожина в Петербурге - 10 миллиардов рублей наличными и 5 килограммов кокаина.

Анатолий Несмиян

Ну вот и официальная версия гибели Пригожина. Они сами себя взорвали, наевшись наркотиков, 5 килограмм которых нашли в офисе Пригожина.

Так все удачно сложилось.

Анна Монгайт

Пригожин не просто продолжает жить после смерти . Он еще и нескучно проводит время

Юрий Бутусов

Ну наконец-то, ясность. А то все на Шойгу наговаривали, а оказывается, это Пригожин накурился и сам себя и подорвал. Ну так обычно все и происходит, вот украинцы сами с собой воюют, сами себя бомбят, а тут Пригожин сам себя решил убить. А почему в самолете на высоте, а это чтобы наверняка не выжить, и ближайших товарищей вместе с собой убил, чтобы никто его случайно не откачал. Логично. Я бы ещё посоветовал трупы проверить на причастность к ЛГБТ, очень подозрительно, чем они там с Уткиным в момент взрыва занимались, кто из них дернуть решил…

Андрей Захаров

Ясно-понятно: Пригожин с Уткиным нанюхались кокса и давай взрывать гранаты в самолете. Но кровь на наркотики и алкоголь следствие проверять не стало.

Кстати, источники меня уверяли: Пригожин не пил и тем более не употреблял наркотики. Я специально спрашивал.

Илья Шепелин

Про 5 брикетов с подозрительным порошком в день мятежа Пригожина сообщила Фонтанка, упоминая в массиве находок офиса ЧВК. Но пост Фонтанки провисел пару часов — как стало известно, что Путин помиловал Пригожина за мятеж и терроризм, так сообщения про паспорта и порошок удалили. И дальше в течение 2 недель об этом никто не писал

Ни ФСБ, ни другие менты о 5 кг кокаина не сообщали. И тем более — не завели уголовного дела)) Хотя об этой находке знает сам президент!!

Ну подумаешь, какая ерунда! Там запрещенного вещества на 50-100 млн рублей. Фигня! В правовом государстве такими пустяками не интересуются)

Дмитрий Демушкин

У меня только один вопрос, они этим Пригожина хотят дискредитировать или всю государственную правовую систему? Если президент говорит правду, то умные люди задают не вопрос о Пригожине, а что за режим установился в России.

Наталья Громова

Когда произошло убийство Кирова и были какие-то следственные действия, верные чекисты взялись за дело, то товарищ Сталин сказал, что искать убийц надо среди троцкистов, а также примкнувших к ним Зиновьева и Каменева. В общем, не надо было больше никого искать. Сегодня, верный продолжатель его дела товарищ Путин сообщил городу и миру, что наркоманы Пригожин и Уткин подорвали себя в самолете гранатами. То есть, товарищ Сталин на этом фоне выглядит более убедительно. Но главное сходство в том, что диктатор и в этот раз объясняет, куда идти следствию. И оно идет. И это завалдайское сборище его слушает.

Дмитрий Колезев

Выдержав паузу, Путин занялся дискредитацией Пригожина: кокаин, гранаты. Читаем между строк: нанюхался, набухался и взорвал себя сам, никакого трагизма! Не очень понятно, зачем сейчас Путину поднимать эту тему, когда гибель Пригожина уже стала забываться. Вероятно, есть проблемы с лояльностью "партии войны" и вагнеровцев из-за явной расправы над Пригожиным. И Путин нехитрыми ментовскими приемчиками пытается дискредитировать погибшего: да он у вас вообще наркоман был, мне Бастрыкин докладывал.

Лев Шлосберг

У Владимира Путина было много вариантов, как завершить публично историю своих отношений с Евгением Пригожиным. Он выбрал самый уничижительный для погибших, бывших его личной гвардией.

Майкл Наки

То есть Путин сказал, что Пригожин просто обнюхался и взорвал себя?

Боевое братство "Вагнер" не стерпит же это, правда?

Денис Казанский

Путин сегодня снова нес лютую дичь про Украину, а также просто поглумился над вагнеровцами, издевательски заявив, что герой России Пригожин нанюхался наркоты и взорвал себя гранатой в самолете сам.

Не стал даже выдумывать истории про «украинских диверсантов».

Самое смешное, что Z-людоеды, которые еще вчера восторгались Вагнером, покорно проглотят и это. И будут послушно повторять эту ахинею за миску картофельных очисток.

Какое же это все позорище, конечно

Иван Яковина

Раньше у Путина были нацисты и наркоманы в Киеве, теперь — наркоманы и алкаши с гранатами в самолете Пригожина.

Забавно, что даже упоротые ватники оскорбились тем, что дед их совсем уж за дебилов держит. Но обижаются тихо, почтительно, чтобы самим не пополнить ряды путинских «наркоманов».

Многие "патриоты" действительно стараются выражать свое возмущение максимально сдержанно.

Максим Калашников

Ну, теперь все ясно! Два дебила (Пригожин и Уткин) играли с гранатой в полете. Ну, и колечко дернули. Правда, на содержание в их телах алкоголя и наркотиков экспертизы не проводили. Хотя любой опер вместе со следователем даже в лихие 90е в первую очередь это делали. Ну, забыли в Следственном комитете об этом. С кем не бывает? Хотя, как нам сказали, в офисе Пригожина нашли аж пять кило кокаина. Вообще-то дело уголовное для Пригожина. Но это такая мелочь, право.

Вам, надеюсь, все понятно? Теперь я душевно спокоен.

Станислав Яковлев

Обколются своей марихуаной и взрывают друг друга в небе над Тверской областью.

Олег Царев

Не всем быть героями, но попытайтесь хотя бы не стать мерзавцами. Сложно всегда говорить правду, но попытайтесь не говорить ложь.

Сегодня был тяжелый день. Я помолчу.

Именно такой реакции Путин и добивался, считает политолог Владимир Пастухов:

Мы часто неправильно “читаем” Путина. Его ремарка о “коллективном суициде”, ставшем следствием кокаиновой оргии на борту рухнувшего самолета, как главной версии гибели руководства ЧВК "Вагнер”, имеет достаточно нетривиальное объяснение.



Парадоксальным образом в данном конкретном случае цель Путина состоит вовсе не в попытке скрыть следы своей возможной причастности к убийству, выдвинув какую-то абсурдную версию прикрытия (этим как раз он занимается регулярно), а в стремлении, напротив, по максимуму ее (эту причастность) распиарить. Путину по каким-то причинам очень важно, чтобы у вверенной ему массы сформировалось устойчивое мнение (молва), что Пригожина с соратниками не просто убили, а казнили “по понятиям”. Сам выбор метода казни не случаен, а глубоко символичен. Главными жертвами мятежа стали военные летчики, сбитые вагнеровским ПВО. И поэтому сам Пригожин не просто так погиб, а стал “сбитым летчеком”.



Выдвигая заведомо абсурдную, демонстративно унизительную для погибших вагнеровцев версию их гибели, в которую невозможно поверить, Путин, собственно, и стремится к тому, чтобы в нее никто не поверил. Он именно на это и рассчитывает – никто не поверит, но все правильно поймут. Ему надо, чтобы общество однозначно поняло намек: так будет с каждым. Здесь, конечно, приоткрывается адова пропасть испуга, который он пережил. Мне это напоминает юношескую душевную травму Петра, бежавшего ночью из Москвы во время стрелецкого бунта, а потом изощренно мстившего, развесив казненных стрельцов напротив кельи своей сестры у стен Новодевичьего монастыря.



А досужие спекуляции и всякие там обвинения в нарушении каких-то законов его давно не колеблют – он же памятник, кто его посадит?

Фрагмент о Пригожине в итоге стал самой обсуждаемой частью выступления.

Антон Орех

Вообще так себе с точки зрения пиара сложилось. Потому что три часа Путин говорил про нацистов, многополярность и стремление покончить с колониализмом. Но все про это теперь сразу забыли, обсуждая только гранаты и кокаин!

Незамеченной прошла и ремарка, которая свидетельствует, что Путин не намерен покидать президентского кресла, отмечает Лев Шлосберг:

Прощаясь, Фёдор Лукьянов произнес почти дежурную фразу, в которой не был сильно спрятан её политический смысл:

«Ф. Лукьянов: Спасибо большое, Владимир Владимирович. Ждем вас через год на XXI-м «Валдае».

В. Путин: И я всех тоже вас жду на мероприятиях подобного рода и хочу поблагодарить вас за участие».

Так почти незаметно Путин сообщил миру о своём неизбежном участии в предстоящих выборах. Но на фоне предыдущего громкого высказывания этого практически никто не заметил.

В своем выступлении Путин покритиковал традицию смены руководства в западных странах.

Анатолий Несмиян

Периодическая смена управляющих элит на Западе представляет проблему, из-за которой с ними очень сложно работать, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме.

То ли дело у нас. Вцепился зубами насмерть, не оторвешь, и никаких проблем. И неважно, что обещал уйти после 2007 года. Хозяин своего слова. Захотел - дал, захотел - вернул обратно. И нет проблем.

Многие обратили внимание на то, что Путин упомянул об испытаниях новой межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" и об окончании работы над сверхтяжелой ракетой "Сармат". Чтобы ее испытать, России придется отозвать свою подпись под договором о запрете испытаний ядерного оружия, сказал президент.

Сергей Марков

Запад воспримет слова Путина как шаг России в направлении ядерной эскалации. "Ядерный ястреб" Сергей Караганов призвал Путина двинуть Россию по пути ядерной эскалации. И ему одному из очень немногих российских участников дали задать вопрос. Хотя точно знали, какой вопрос Караганов задаст. Специально эту тему организовали.

А Путин заявил, что Россия возможно отзовёт свою ратификацию договора о запрете ядерных испытаний.

Дмитрий Колезев

После вчерашнего выступления Путина на Валдае, где тот рассуждал о возможности испытания "Сармата" с ядерным зарядом, Володин взял под козырек и пообещал рассмотреть на Госдуме вопрос об отзыве ратификации договора о запрете испытаний ядерного оружия. С одной стороны, конечно, понятно — "лестница угроз" и все такое, Путин играет на страхах Запада.

Не факт, что ратификация будет отозвана, а если отозвана, то не факт, что испытания состоятся. Но каждый шажок будет нервировать Запад (одни лишь слухи об испытании "Буревестника" стали определенной сенсацией в западных СМИ, хотя с военной точки зрения смысла в этой ракете, как говорят эксперты, крайне мало). Но в целом ужасно смотреть, как Кремль доламывает международную безопасность и возвращает мир на десятилетия назад.

P.S. Стал понятнее смысл выступления Маргариты Симоньян про бомбу над Сибирью. Это была увертюра к выступлению Начальника.

Тему ядерной бомбы теперь подхватили и активно развивают и другие провоенные комментаторы.

Сергей Мардан

"Бумажная" эскалация, которая должна остановить Запад, продолжающий "варить лягушку" медленно и неуклонно повышая уровень настоящей железной эскалации на Украине, никого остановить не сможет.

В западном истеблишменте постепенно врабатывается консенсус, что Россия не рискнет применить ядерное оружие при любом развитии событий и это выглядит все более опасно.

Если неделю назад британские крылатые ракеты атаковали Севастополь, нет никакой гарантии, что через два месяца ракетной атаке не будет подвергнута Москва. Тем более, что аэродромы стратегической авиации внутри России уже атаковались беспилотниками и не получили никакого всесокрушающего асимметричного ответа.

Борис Рожин

С точки зрения испытаний - после выхода из договора о запрете ядерных испытаний, наиболее вероятные опции - либо начать с подземного ядерного взрыва в штольнях, либо провести воздушный взрыв 750 килотонного заряда.

С учетом того, что в войне на Украине наверняка будет использовано как минимум все то, что находится ниже порога применения ядерного оружия, то вопрос о возобновлении ядерных испытаний представляется неизбежным безотносительно сроков возобновления. На мой взгляд, это надо было делать еще в прошлом году. Сам договор представляет собой рудимент давно разрушенного комплекса договоров определявших уже не существующую архитектуру ядерной безопасности.

После того, как Маргарита Симоньян за прошедшую неделю дважды заговаривала о ядерных взрывах, такого развития событий следовало ожидать, пишет Илья Вайцман:

А вы что думали? Ковальчук с Симоньян без приказа начали верещать о термоядерных взрывах над территорией РФ для устрашения вражин? Ага. щаз.

Они без приказа даже дыхнуть не смеют. Им приказали удочку закинуть, чтобы посмотреть на реакцию ширтруднармасс. Ширтруднармассы ничего не заметили (в зомбоящике этих «спикеров» не показали), на крики немногочисленной оппозиции внимания не обратили («пускай злобствуют, значит, мы все правильно делаем!») и паровоз помчался дальше.

Запад не поддастся на эти манипуляции, считает Леонид Волков:

Путин продолжает ядерный шантаж (и это было предсказуемо и закономерно — что ему остается-то).

Но, надо сказать, что мои впечатления от всех последних встреч в Европе и в Америке заключаются вот в чем:

— размахивание ядерной дубиной со стороны Путина перестало быть "главной новостью", все привыкли и уже не вздрагивают,

— сложился консенсус о том, что это лишь шантаж, и не стоит его бояться и, тем более, идти на уступки шантажисту.

И дело тут не в фатализме, не в позиции "будь что будет". Путин знает (и на Западе знают, что он знает), что ответ на применение Путиным ядерного оружия будет таким, что от самого Путина в любом случае не останется мокрого места. Весь мир видел аквадискотеки, кальянные, стрипушники, золотые унитазы, царские вагоны, яхты и самолеты, видел путинский гарем — и все понимают, что человек, настолько помешанный на деньгах, роскоши, земных удовольствиях, не собирается превращаться в радиоактивный пепел, сколько бы он ни твердил бы об обратном.

На Западе есть много разных очень непростых дискуссий о том, как надо помогать Украине, как и когда может закончиться война, можно ли реально принимать Украину в НАТО и ЕС и так далее — там действительно есть очень разные точки зрения и напряженные споры. Но дискуссии о том, не стоит ли Путину все отдать, что он хочет, лишь бы он ядерной бомбой не жахнул — не существует. Так что Путин зря вчера потратил почти четыре часа на свое цирковое выступление.