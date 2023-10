"Примазались к премии?" Рунет о новом нобелевском лауреате по химии

Одним из трёх нобелевских лауреатов этого года по химии стал учёный Алексей Екимов. Для уроженцев России и СССР это всего лишь вторая премия по химии в истории.

Между тем, Екимов с конца прошлого века живёт в США. И, как оказалось, его гражданство и место работы оказались для комментаторов намного важнее самой сути его открытий.

Ирина Якутенко:

Оооооо, одна из журналисток задала вопрос, как Нобелевский комитет решился назначить лауреатом русского – Алексея Екимова. И как планируется пригласить его на награждение и торжественный банкет. В ответ ведущий конференции ответил, что не они организуют банкет, и продолжил правильными и предсказуемыми словами (без второго смысла: это правильные и очевидные слова), что они выделяют тех, кто внес наибольший вклад в открытие, и национальность не имеет значения. Собственно, Нобель прямо так и написал в завещании.

Журналистка не сдалась и снова спросила, считают ли лично члены Нобелевского комитета, что этот ученый должен приехать на обед, но получила все тот же корректный ответ-отговорку, что не они организуют этот процесс.

Тот факт, что Екимов с 1999 года живет в США, журналистку, очевидно, не смутил. К черту подробности, когда можно сделать громкий заголовок.

Какая-то скандальная номинация, учитывая, что еще и имена лауреатов утекли за несколько часов до конференции, когда решение, вроде как, еще не принято. Ну зато журналисты заметно оживились.

Наталия Геворкян:

Дама из Швеции (не знаю журналистка или ученая) задает вопрос Шведской академии, ничего ли их не смутило, когда они присудили премию россиянину в тот момент, когда идет война, развязанная Россией.

В 1939 году академия присудила премию по медицине немцу Gerhard Domagk “for the discovery of the antibacterial effects of prontosil”. Он написал в офис Гитлера а в НСДАП и попросил разрешения принять премию, пообещав в этом случае отдать 100 тысяч немецких марок на поддержку войны. Нацисты отказали ему в праве принять премию, несмотря на то, что он поддерживал национал-социалистов. Он получил медаль и диплом в 1947 году (денежная часть премии была возвращена в фонд, ее он не получил).

В том же году Нобелевская премия по химии была присуждена немцу Adolf Butenandt “for his work on sex hormones”, который к этому моменту уже был членов нацистской партии. Ему также было приказано отказаться от премии, которую он получил позднее.

В 1944 Нобелевку по химии получил немец Otto Hahn

“for his discovery of the fission of heavy nuclei”. Он был против национал-социалистов, но работал на Немецкую ядерную программу. Он получил премию годом позже, в 1945.

Все эти ученые работали на протяжении всей войны в Германии.

В 1946 году Нобелевскую премию по литературе получил Hermann Hesse, который с 1912 года жил в Швейцарии, осуждал режим Гитлера, чьи книги и статьи были запрещены в Германии.

Не знаю, пригласят ли Екимова на банкет (с 1999 года работает в США) , но Нобелевский комитет остается верен себе в подходе к отбору лауреатов. "Генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Ханс Эллегрен заявил, что на определение лауреатов Нобелевской премии не влияет тот факт, гражданами какой страны они являются".

Тим Скоренко:

Очень рад за Алексея Екимова. Достойный кандидат, давно заслужил премию и, что лично для меня важно, один из героев моей книги "Изобретено в СССР".

Понятно, что Нобелевку он получил, будучи гражданином США, и это тоже совершенно справедливо.

Павел Пряников:

Таким образом, общее число Нобелевских наград у уроженцев России (СССР) стало 32. Сейчас Россия по этому показателю находится на 6- месте в мире.

Кстати, у уроженцев Китая нобелевских наград – 8. Но и часть из них приходится не на Китай, а, например, на Гонконг.

На мой взгляд, общее количество нобелевских наград является отражением «веса» (научного, интеллектуального) страны в мире на протяжении последних ста с небольшим лет.

Сергей Мардан:

История - печальная. Никому Алексей Екимов после 1991 года у нас в стране был не нужен. Нужен был Чубайс, Гайдар и Ходорковский.

Василий Аленин:

Алексей Екимов сделал своё открытие в далёкие 80-е, в СССР. Как и Жорес Алферов и Виталий Гинзбург, получившие свои Нобели по физике 2000 и 2003. Что не мешало пропаганде писать «Российский ученый»! «Наша наука»! «Гордимся!». Как и о Нобелевке 2010 года по физике за графен, открытый в заграничных лабораториях уехавшими из РФ Андреем Геймом и Константином Новоселовым.

И вот снова можно примазаться. Создавать условия для открытий – не могут. А по способности присваивать чужие достижения кремлевские могли бы тоже получить Нобелевскую премию. Если бы её вручали в этой номинации.

Николай Рыбаков:

До Екимова единственным ученым из СССР или России, получившим нобелевку по химии, был Николай Семенов, удостоившийся награды в 1956 году.

У нас действительно страна очень богата талантливыми люди, но государство их абсолютно не ценит — подавляет, мешает, ограничивает, преследует. Именно поэтому ученые и деятельные люди уезжают туда, где смогут оценить их талант и способности по достоинству. И, конечно же, дать другое качество жизни.

Карина Кокрэлл-Ферре:

Докторскую Нобелевский лауреат 2023 по химии Екимов защитил в 1989 году, это СССР.

С конца 1990-х работает на Западе. Преподавал во французских, японских и британских университетах. Работал в лабораториях компании Nanocrystals Technology, где и делал научные открытия. Это США.

С какого же момента он - "российский ученый"?

Может, и Набоков - "российский писатель"?

Может, и некстати, но вспоминается анекдот: "Моня, не плачь, слушай маму. Это сейчас тебя называют **** мордой, а когда ты получишь Нобелевскую премию, назовут "великим русским ученым")

В РФ Екимов, может, сейчас вообще ел бы алюминиевой ложкой пшенную кашу в "Матросской тишине" за какой-нибудь имейл американскому коллеге, не понятный и подозрительный товарищу майору.

Андрей Мальгин:

Дети мои, "ученым из России" он перестал быть 24 года назад, когда переехал в NY. Это ученый из США.

Анатолий Несмиян:

Как и ожидалось. РАН решил примазаться к Нобелевской премии, сообщив про высокий уровень российской науки.

Проблема в чем. Докторскую диссертацию нобелевский лауреат Екимов защитил в советское время. Уехал из России в 1999 году и занимался наукой в Штатах. Где именно здесь российская наука под чутким руководством нынешнего друга всех ученых, неясно. Но «мы пахали».

Ребята, чтобы в стране появился один нобелевский лауреат, страна должна дать тысячу выдающихся ученых мирового уровня. В каждой из нобелевских номинаций. Чтобы была тысяча выдающихся ученых, нужно десять-двадцать тысяч крепких и очень хороших ученых и тысяч пятьдесят подающих большие надежды. В каждой из отраслей знаний. Все эти ученые должны работать в хороших оборудованных институтах и лабораториях. С зарплатами, которые позволяют им творить и не кроить на пробирки. Плоды их труда должны использовать десятки тысяч инженеров и конструкторов, внедряя их в промышленность. Во всех отраслях.

И главное - вы не должны сажать этих ученых в тюрьмы за общение с коллегами из-за рубежа. Вы не должны гнать этих людей в окопы умирать где-то в чужих полях. Вы не должны уничтожать страну на корню. Вы не должны ставить заведовать ведущими мировыми научными центрами братьев друзей или родственников наших выдающихся государственных деятелей просто за то, что они братья, друзья или родственники. И вот тогда (может быть) в России появятся и нобелевские лауреаты, а РАН сможет утереть трудовой пот и скромно сообщить, что она приложила усилия.

А примазаться - дело нехитрое. Тут ни ума, ни должности иметь не обязательно.

Виталий Калугин:

Гибкости РАН "поем мы славу".

Которые охотно примазываются к нобелевке по химии. Я могу согласиться, что да, в 1976 году, когда было сделано открытие, российская наука еще была на коне. С тех пор от вас свалили из страны тысячи ученых. Возможно, десятки тысяч.

Сколько у вас, РАН, по тюрьмам сидит выдающихся ученых? Насколько больше, чем нобилиатов, урожденных в СССР. Это о чем свидетельствует? О криминальности российской науки?

Может на эту тему лучше вам думать? Или на тему, почему уехавших теперь называют публично "предателями" и хотят лишать гражданства? К чему вы будете примазываться через 20 лет? Когда кто-то из уехавших в 2023 станет нобилиатом, даст Бог?

И последнее. Очень важное, на что мало кто обратил особое внимания. Если Екимов был абсолютным теоретиком, то американцы придумали ТЕХНОЛОГИЮ. Технологию производства квантовых точек. А это означает, что в потенциале на интеллектуальной собственности они (и их страна) поднимут сотни миллиардов долларов прибыли, когда начнут производить гибкие экраны, медицинские приборы, квантовую связь и т.п. няшки 6 экономического уклада.

Так что Зворыкин может и придумал телевизор. Но огромные деньги на масштабировании его производства заработали совершенно иные люди.

Абсолютно понятная история.

Илья Вайцман:

Нет, ну надо же, как Алексей Екимов лоханулся? Уехал в прошлом тысячелетии в США и вот до чего докатился: Нобелевку по химии от недружественных получил.

А ведь мог бы, как честный советский человек, сейчас сидеть в СИЗО Лефортово или в ИК уже уехать, лет на 15-20, шить варежки и "исправляться в изоляции от общества" за "госизмену" или "разглашение гостайны".

Олег Лужнов:

Алексей Екимов - учёный из США.

Учёным из России он перестал быть в 1999 году, опрометчиво обменяв потрясающую возможность быть посаженным за госизмену на перспективу получения какой-то там никому не понятной Нобелевской премии.

Не нужно подобными сравнениями оскорблять действительно видных и настоящих российских учёных: Кадырова, Ковальчука, Мединского, Нарышкина (последнему передаёт привет Диссернет). Они - столпы научной мысли, а Екимов всего лишь открыл синтез квантовых точек.

Ни тебе грелку надуть и порвать, ни ядерной бомбой пригрозить, ни даже спустить сына с поводка на беззащитного заключенного Екимов не может.

Ренат Давлетгильдеев:

Надеюсь, в своей Нобелевской речи Алексей Екимов вспомнит тех своих коллег, которые не смогли избежать подобной чудовищной участи и в эти дни сидят в камерах СИЗО и тюрем по воле коллективно сошедшей с ума чекистской шайки борцов с миром и будущим.

Дмитрий Еловский:

Кроме радости за соотечественника, у меня есть еще одно чувство. Чувство горечи оттого, как бездарно Россия разбрасывается кадрами. Ведь Екимов — далеко не первый великий ученый «русского происхождения, проживающий в …»

Андрей Гейм — Нобелевская премия по физике 2010 «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена» — родился в Сочи, живет и работает в Западной Европе.

Алексей Абрикосов — Нобелевская премия по физике 2003 «за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3» — родился в Москве, жил в США.

Леонид Гурвич — Нобелевская премия по экономике 2007 «за создание основ теории оптимальных механизмов» — родился в Москве, жил и работал в Западной Европе.

Основная трагедия русской политической и общественной жизни заключается в колоссальном неуважении человека к человеку⁠. Это Бродский сказал (родился в Петербурге, жил и работал в США).

Иван Курилла:

Вижу во фленте странный спор о "принадлежности" нового нобелевского лауреата: пишут, что открытие он сделал в СССР (работая в Ленинграде), а сейчас живет в США, значит неправильно его называть "российским". Либо "советский", либо "американский". (Там есть ветка спора о том, что уезжал он в 1999 году из России, и, весьма вероятно, российское гражданство у него сохранилось, но мне не этот поворот интересен).

Впервые столкнулся у критиков современной России с противопоставлением РФ Советскому Союзу с таким поворотом. Но если занять эту точку зрения, то все с таким трудом выстраданные посмертные идентичности подданных Российской Империи - украинцев, белорусов, армян и других народов - тоже теряют силу? Они не жили в независимых странах, творили в Империи, так и называйте их "русскими подданными", как в РИ было принято.

(Если что - отношение РФ к науке мне тоже не нравится).

Марина Шаповалова:

Животрепещущая тема в ленте: кем считать нового нобелевского лауреата Алексея Екимова - русским или американцем?

Господа, вы не звери, вы просто все с ума сошли.

Если думаете, что это ваше сугубое дело - считать, кем он является.

А это - только его дело, кем себя считать. Не ваше, не наше, ничьё больше вообще.

Интересно - его спросите!

И всё!