Хедлайнеры двести первого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – староанглийская группа Trees, основоположники акустического направления под названием "британский кислотный фолк" – существовал, оказывается, и такой. И вот к такой музыке вернулась популярность. Рок-критик Артемий Троицкий умело классифицирует, кто что пел и кто на чём играл полвека назад, попутно объясняя, зачем и почему.

Уже не в первый раз я обращаюсь к "золотой эре" британского рока. У каждого свои представления о подлинном золоте, но чаще всего, говоря о классике жанра, имеется в виду период с 1967 по 1973 год. С одной стороны, он наследует "ливерпульскому саунду" и "британскому блюзу" начала – середины 1960-х годов (Beatles, Rolling Stones, Kinks, Yardbirds); с другой – упирается в глэм-рок и хеви-метал середины 1970-х (Дэвид Боуи, Roxy Music, Queen, Judas Priest). Самым общим образом тогдашнее музыкальное великолепие можно подразделить на три основных направления: хард-рок (Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple); прог-рок (King Crimson, Pink Floyd, Genesis) и фолк-рок (Fairport Convention, Steeleye Span, Incredible String Band). Третье направление – самое скромное; здесь нет глобальных суперзвёзд и хедлайнеров стотысячных фестивалей.

Объяснить это нетрудно: музыка фолк-рока тонка и затейлива, но куда менее эффектна, чем эскапады героев гитар и синтезаторов. К тому же во многих странах (США, Франция, Италия, Скандинавия) была собственная мощная фолк-сцена, и английское влияние тут оказалось опосредованным. Однако в самой Британии фолк-рок на протяжении целого десятилетия котировался исключительно высоко, и такие имена, как Сэнди Денни, Ричард и Линда Томпсон, Берт Джанч, не уступали в известности музыкантам Pink Floyd или Led Zeppelin.

К 50-летию дебюта Trees фирма грамзаписи Fire Records выпустила шикарный бокс-сет ​из четырёх виниловых альбомов

Конец ХХ века прошёл под знаком полного упадка фолк-рока: сначала панк и "новая волна", затем хип-хоп и клубная электроника отбили у широкой публики вкус к акустической музыке. И лишь в самом конце 1990-х снова началось какое-то шевеление на границах жанра: в Америке появился чудаковатый freak folk (Девендра Банхарт, Джоанна Ньюсом, Cocorosie), в Британии зазвучала folktronica (Tunng, Four Tet, Ggaverhurst), по обе стороны Атлантики распространился термин acid folk ("кислотный фолк"), обозначающий артистов, исполняющих электроакустическую музыку с уклоном в психоделику и народные корни. Заодно вспомнили и многих подзабытых родоначальников и первопроходцев этого стиля. В том числе английскую группу с нетипично лаконичным для тех цветистых времён названием Trees. К 50-летию их дебюта фирма грамзаписи Fire Records выпустила шикарный бокс-сет из четырёх виниловых альбомов, покрывающий всю недолгую карьеру ансамбля.

"Деревья" с композицией "Эпитафия"

"Деревья" выросли и зашумели листвой в Лондоне в конце 1969 года. Состав группы: Селия Хэмфрис (вокал); Барри Кларк (электрогитара); Дэвид Коста (акустическая гитара); Биас Бошелл (бас-гитара, вокал); Анвин Браун (барабаны). Группа была хороша, играла в модном стиле и в концертных ангажементах недостатка не было: выступая в университетах и на летних фестивалях, Trees делили сцену с Pink Floyd, Yes, Genesis, Procol Harum и даже юным Боуи. Критика отзывалась лестно, главный рок-диджей Джон Пил благословил, и контракт с крупным лейблом последовал незамедлительно. Первый альбом, "Сад Джейн Делоуни" увидел свет в апреле 1970 года. Продавался неважно, хотя и заглавная песня, и "Эпитафия" заслужили всяческие похвалы, а первую из этих композиций перепела знаменитая француженка Франсуаза Арди. Вскоре, в январе 1971-го, последовал второй альбом, "На берегу". Он заметно сильнее первого и сегодня считается классикой: английская газета The Independent в 2007 году поставила его на третье место в списке лучших альбомов фолк-рока всех времён. Народных мотивов стало меньше, зато психоделический элемент заметно усилился, что нетрудно услышать, например, в великолепной песне "Дурак".

"Деревья" с композицией "Дурак"

И вновь коммерческое фиаско. То ли из-за провала обоих альбомов, то ли по какой-то иной причине, но ритм-секция и гитарист Коста в 1971 году покинули группу, и это привело к роковым последствиям, поскольку басист Бошелл был основным автором музыки. Новые записи не появлялись, коллектив окончательно развалился в 1973 году. Единственный, у кого в дальнейшем сложилась музыкальная карьера, – Биас Бошелл, впоследствии вошедший, уже в качестве клавишника, в состав симфо-рокеров Moody Blues. Слава настигла Trees уже в XXI веке: в 2007-м с помпой переиздали альбом "На берегу", с альтернативными версиями и ремиксами. Они вошли и в новейшее коробочное издание; предлагаю ремикс английской народной "Три солдата".

"Деревья" с народной песней "Три солдата"

Заключительная глава странной истории основоположников "кислотного фолка" написана в 2018 году, когда Дэвид Коста, Биас Бошелл и Селия Хэмфрис собрали коллектив под названием On The Shore Band и дали единственный концерт в моём любимом лондонском Cafe Oto. Играли и пели песни из второго альбома Trees, и, кажется, очень задорно. Запись вошла в заключительную часть юбилейного бокса.

On The Shore Band с композицией Murdoch

К сожалению, встреча старых партнёров спустя почти полвека оказалась последней: в январе этого года певица Селия Хэмфрис умерла у себя дома во Франции.

Плей-лист 201-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Los Straightjackets (USA). Game of Thrones, EP Channel Surfing

2. Anandi Bhattacharya (India). In Between Us, LP Joys Abound

3. Torpedo Mahlsdorf. Germany/GDR). Pferd, LP Too Much Future: Punkrock GDR 1980-1989

4. Fraction (Germany/GDR). Stalin, LP Too Much Future: Punkrock GDR 1980-1989

5. Maria Kalaniemi & Eero Grundström (Finland). Erämorsian, LP Mielo

6. Trees (UK). Epitaph, LP The Garden of Jane Delawney

7. Trees (UK). Fool, LP On the Shore

8. Trees (UK). Soldiers Three, LP Fore & After Pt.1

9. Trees (UK). Murdoch, LP Fore & After Pt.2

10. Čočka (Czech Republic). Mineralni voda, LP Svitani mesice

11. Azure Blue (Sweden). Images of You, LP Images of You

12. Plastic Mermaids (UK). Ooh, LP Suddenly Everyone Explodes

13. Cold In Berlin (UK). Your Body my Church, LP Rituals os Surrender

14. Prettiest Eyes (USA). I Don’t Know, LP Volume 3

